Європу завалило снігом: циклон рухається до України. Карти

Багато країн Європи вранці 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями там становила до 10 сантиметрів.

На це звернула увагу синоптик Наталія Діденко, опублікувавши в Facebook карту погодних явищ. Зазначимо, що подібну погоду, спровоковану холодним атмосферним фронтом, метеорологи прогнозують у найближчі дні й в Україні.

"У Варшаві +1, Берліні 0, Вільнюсі -1... Рожевий – сніг", – уточнила вона.

Європу засипало снігом у травні

Засніжені пейзажі опублікував у своєму Facebook і кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, зауваживши, що нині така погода спостерігається у Латвії, Литви, північного сходу Польщі, а також у Псковській області Росії.

Європу засипало снігом у травні Facebook/Наталія Діденко

Він підкреслив, що за даними метеостанцій висота снігового покриву на рівнинній місцевості становить 4-10 сантиметрів.

"На останніх двох картах фактична температура повітря на ранок у Європі й окремо контрасти по Республіці Білорусь", – додав метеоролог.

Європу засипало снігом у травні Facebook/Ігор Кибальчич

Європу засипало снігом ву травні Facebook/Ігор Кибальчич

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 12 травня, в Україні холодний атмосферний фронт принесе опади у вигляді дощу й мокрого снігу.

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