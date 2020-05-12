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12 травня • оновлено в 12:36
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Європу завалило снігом: циклон рухається до України. Карти

2.4т
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Багато країн Європи вранці 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями там становила до 10 сантиметрів.

На це звернула увагу синоптик Наталія Діденко, опублікувавши в Facebook карту погодних явищ. Зазначимо, що подібну погоду, спровоковану холодним атмосферним фронтом, метеорологи прогнозують у найближчі дні й в Україні.

"У Варшаві +1, Берліні 0, Вільнюсі -1... Рожевий – сніг", – уточнила вона.

Європу засипало снігом у травні

Європу засипало снігом у травні

Засніжені пейзажі опублікував у своєму Facebook і кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, зауваживши, що нині така погода спостерігається у Латвії, Литви, північного сходу Польщі, а також у Псковській області Росії.

Європу засипало снігом у травні

Європу засипало снігом у травні

Facebook/Наталія Діденко

Він підкреслив, що за даними метеостанцій висота снігового покриву на рівнинній місцевості становить 4-10 сантиметрів.

"На останніх двох картах фактична температура повітря на ранок у Європі й окремо контрасти по Республіці Білорусь", – додав метеоролог.

Європу засипало снігом у травні

Європу засипало снігом у травні

Facebook/Ігор Кибальчич

Європу засипало снігом ву травні

Європу засипало снігом ву травні

Facebook/Ігор Кибальчич

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 12 травня, в Україні холодний атмосферний фронт принесе опади у вигляді дощу й мокрого снігу.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Теги
синоптик погода
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