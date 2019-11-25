Європу сколихнуло пограбування століття: викрадення древніх коштовностей на €1 млрд потрапило на відео

У понеділок, 25 листопада, грабіжники проникли в музей старовинних ювелірних виробів "Зелені склепіння" в Дрездені.

Про це повідомив в Facebook журналіст Boris Fel. "Найбільша крадіжка в європейській історії!" – заявив він.

За даними ЗМІ, під мостом Августа близько 5 ранку підпалили блок живлення, що паралізувало електроживлення державних художніх колекцій. Потім кілька злочинців через віконний отвір пробралися в зали, забравши історичні коштовності, діаманти й інші дорогоцінні камені.

"Вікно було захищене залізними ґратами. Решітка, як з'ясувалося, була викувана в 1890 році і з тих пір, схоже, не оновлювалася. Ймовірно, втома металу дозволила злочинцям розсунути прути, проникнути в будівлю і повернути грати до свого попереднього стану. З музею зі здобиччю викрадачі вибралися через підземний хід. Зараз поки не ясно, чи була використана якась підземна комунікація або спільники викрадачів прорили цей тунель заздалегідь", - розповів журналіст.

Відеозапіс моменту пограбування скарбів "Зелених склепінь" у Дрездені pic.twitter.com/EtLF4owsuq - Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 25, 2019

Зелені склепіння (Grünes Gewölbe) - знаменита колекція коштовностей в Дрездені, колишня князівська скарбниця Веттинів, що охоплює період від Ренесансу до класицизму. Назва найбагатшої колекції коштовностей в Європі походить від колись забарвлених в малахітово-зелений колір, а зараз закритих дзеркалами колон залу коштовностей.

Саксонський курфюрст і король Польщі Август Сильний в 1723-1729 роках повелів облаштувати кунсткамеру, де відвідувачі в оточенні барокової архітектури могли познайомитися з художніми експонатами і раритетами, зібраними ним і його царственими попередниками.

У цьому образі Зелені склепіння збереглися аж до XX століття. Тим самим музей може претендувати на звання найбільш древнього музею світу, яке носить Британський музей.

facebook.com/boris.fel

facebook.com/boris.fel

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня з Третьяковської галереї (Москва, Росія) викрали картину Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим". Крадіжку було вчинено вельми зухвало: невідомий підійшов до полотна, зняв його зі стіни, вийняв з рами і втік. Цю крадіжку охрестили "пограбуванням століття". Вартість картини неможливо визначити, так як її називають безцінною. Але на наступний день злодія затримали, а картину знайшли.

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