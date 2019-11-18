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18 листопада • оновлено в 20:17
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Європу накрив смертельний снігопад: фото і відео руйнівної стихії

3.6т
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У понеділок, 18 листопада, кілька європейських країн паралізували аномальні снігопади.

Під удар потрапили Англія, Австрія, Франція і Словенія. Зокрема, в Австрії через негоду загинула одна особа і ще двоє були травмовані, пише The Washington Post (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У деяких регіонах за вихідні 16-17 листопада випало близько 20-70 см снігу. У Бад-Гаштайні, який розташований на південь від австрійського Зальцбурга, у результаті зсувів за ніч було знищено два будинки, в яких перебували дві жінки. Одну врятували одразу, а другу – лише через кілька годин. Обидві отримали травми, їх госпіталізували.

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Європу накрив смертельний снігопад

Європу накрив смертельний снігопад

tag24.de

Європу накрив смертельний снігопад

Європу накрив смертельний снігопад

Twitter The Globe and Mail

Крім того, 80-річний чоловік загинув, коли його будинок потрапив під зсув у Бад-Клайнкірхеймі на півдні країни.

Європу накрив смертельний снігопад

Європу накрив смертельний снігопад

SN aktuell

Європу накрив смертельний снігопад

Європу накрив смертельний снігопад

MbS Canadа

Європу накрив смертельний снігопад

Європу накрив смертельний снігопад

Європу накрив смертельний снігопад

Європу накрив смертельний снігопад

Twitter St. Anton am Arlberg

Європу накрив смертельний снігопад

Європу накрив смертельний снігопад

Twitter St. Anton am Arlberg

Європу накрив смертельний снігопад

Європу накрив смертельний снігопад

Twitter St. Anton am Arlberg

Європу накрив смертельний снігопад

Європу накрив смертельний снігопад

Twitter St. Anton am Arlberg

Важкий мокрий сніг знеструмив близько 300 тисяч будинків у Франції. Було призупинено рух потягів на декількох напрямкках поблизу Гренобля.

Північну частину Словенії та Італії також вкрило снігом. Поліцію і рятувальні служби перевели на екстрений режим роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Алжирі (Північна Африка) пройшли сильні снігопади, що є нетиповою для регіону погодою.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теги
снігопад погода
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
У них там 20 см толщина снега считается национальным бедствием вселенского масштаба и дома разваливаются от такой толщины тому как все по ихним евростандартам построена, которые Украина сейчас внедряет у себя. Ах, прошу прощения, имплементирует. И целые города обестачиваются, тому как по их стандартам провода "на соплях" подвешивают. То же будет и в Украине со всеми этими евростандартами.
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