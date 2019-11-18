Європу накрив смертельний снігопад: фото і відео руйнівної стихії

У понеділок, 18 листопада, кілька європейських країн паралізували аномальні снігопади.

Під удар потрапили Англія, Австрія, Франція і Словенія. Зокрема, в Австрії через негоду загинула одна особа і ще двоє були травмовані, пише The Washington Post (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У деяких регіонах за вихідні 16-17 листопада випало близько 20-70 см снігу. У Бад-Гаштайні, який розташований на південь від австрійського Зальцбурга, у результаті зсувів за ніч було знищено два будинки, в яких перебували дві жінки. Одну врятували одразу, а другу – лише через кілька годин. Обидві отримали травми, їх госпіталізували.

Європу накрив смертельний снігопад tag24.de

Європу накрив смертельний снігопад Twitter The Globe and Mail

Крім того, 80-річний чоловік загинув, коли його будинок потрапив під зсув у Бад-Клайнкірхеймі на півдні країни.

Європу накрив смертельний снігопад SN aktuell

Європу накрив смертельний снігопад MbS Canadа

Європу накрив смертельний снігопад

Європу накрив смертельний снігопад Twitter St. Anton am Arlberg

Європу накрив смертельний снігопад Twitter St. Anton am Arlberg

Європу накрив смертельний снігопад Twitter St. Anton am Arlberg

Європу накрив смертельний снігопад Twitter St. Anton am Arlberg

Важкий мокрий сніг знеструмив близько 300 тисяч будинків у Франції. Було призупинено рух потягів на декількох напрямкках поблизу Гренобля.

Північну частину Словенії та Італії також вкрило снігом. Поліцію і рятувальні служби перевели на екстрений режим роботи.

Austria took a battering from heavy snowfall and flooding over the weekend , forcing authorities to declare a state of emergency in several regions pic.twitter.com/hw5NM3CujK - Reuters (@Reuters) November 18, 2019

150cm of fresh snowfall reported from Solda, South Tyrol / Italy.



Video by Maximilian Ziegler ( @Maxiblick -Fotografie) - posted with permission pic.twitter.com/Vcs7v5ieuZ - severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 18, 2019

Unwetter in Salzburg: Mure riss in Bad Gastein zwei Wohnhäuser weg https://t.co/rxlQM9Dhp9 pic.twitter.com/ww171P5Kuj - SN aktuell (@sn_aktuell) November 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Алжирі (Північна Африка) пройшли сильні снігопади, що є нетиповою для регіону погодою.

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