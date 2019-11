Європу накрив смертельний снігопад: фото і відео руйнівної стихії

У понеділок, 18 листопада, кілька європейських країн паралізували аномальні снігопади.

Під удар потрапили Англія, Австрія, Франція і Словенія. Зокрема, в Австрії через негоду загинула одна особа і ще двоє були травмовані, пише The Washington Post (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У деяких регіонах за вихідні 16-17 листопада випало близько 20-70 см снігу. У Бад-Гаштайні, який розташований на південь від австрійського Зальцбурга, у результаті зсувів за ніч було знищено два будинки, в яких перебували дві жінки. Одну врятували одразу, а другу – лише через кілька годин. Обидві отримали травми, їх госпіталізували.

Крім того, 80-річний чоловік загинув, коли його будинок потрапив під зсув у Бад-Клайнкірхеймі на півдні країни.

Важкий мокрий сніг знеструмив близько 300 тисяч будинків у Франції. Було призупинено рух потягів на декількох напрямкках поблизу Гренобля.

Північну частину Словенії та Італії також вкрило снігом. Поліцію і рятувальні служби перевели на екстрений режим роботи.

