Європарламент ратифікував угоду по Brexit: подробиці

Європейський парламент 29 січня ратифікував угоду вихід Великобританії з Європейського союзу.

"За" проголосував 631 депутат, а "проти" виступили лише 49. Ще 13 утрималися, передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше за ратифікацію угоди виступив комітет Європарламенту з конституційних справ. У Британії парламент схвалив договір ще в першій половині січня.

Останнім кроком по Brexit стане схвалення Ради ЄС, яке очікується 30 січня.

Brexit ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, після виходу Великобританії з Європейського Союзу Україні доведеться по-новому вести переговори зі Сполученим Королівством про продовження безвізового режиму.

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