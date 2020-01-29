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29 січня • оновлено в 22:00
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Європарламент ратифікував угоду по Brexit: подробиці

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Європейський парламент 29 січня ратифікував угоду вихід Великобританії з Європейського союзу.

"За" проголосував 631 депутат, а "проти" виступили лише 49. Ще 13 утрималися, передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше за ратифікацію угоди виступив комітет Європарламенту з конституційних справ. У Британії парламент схвалив договір ще в першій половині січня.

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Brexit

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Brexit
Місце
Великобританія
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