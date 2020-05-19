Європа стала на захист ВООЗ після нападок Трампа

Європейський союз підтримує Всесвітню організацію охорони здоров'я у її зусиллях щодо боротьби проти пандемії коронавірусу, на відміну від США.

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З такою заявою виступила Віржіні Баттю, офіційна представниця глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Про це повідомляє "Інтерфакс".

За її словами, аналіз дій ВООЗ під час пандемії потрібно тимчасово відкласти й зосередитися на здійсненні міжнародної співпраці в боротьбі проти COVID-19.

У ЄС оголосили про підтримку ВООЗ

"Це момент, як ніколи, проявити солідарність, а не час підривати міжнародну співпрацю, до того ж, що сьогодні ми очікуємо схвалення, я сподіваюся, резолюції, представленої ЄС і його державами-членами асамблеї ВООЗ", – прокоментувала вона, зокрема, погрозу американського президента Дональда Трампа припинити фінансування організації.

Баттю декілька разів наголосила, що Європейський союз виступає за міжнародну співпрацю та спільний пошук вирішення проблеми пандемії COVID-19.

Водночас зазначила, нібито згадана резолюція передбачає, що в "прийнятний момент потрібно буде зробити висновки" про те, як ВООЗ і міжнародна спільнота діяли проти коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп направив лист-ультиматум главі Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросу Гебрейесусу. Глава Білого дому погрожував припинити фінансування ВООЗ через пандемію COVID-19.

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