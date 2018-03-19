Європа мовчить: деякі світові лідери кинулися вітати Путіна

Чинний президент Росії Володимир Путін, який перемагає на чергових виборах глави держави, отримав привітання від деяких світових лідерів.

Зокрема, вітальну телеграму надіслав голова КНР Сі Цзиньпін, передає ТАСС.

Як зазначив китайський лідер, російський народ проявляє солідарність з багатьох питань, відіграючи важливу роль на міжнародній арені, "правильно крокуючи по шляху розвитку потужної держави".

По телефону слова вітання передав президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Вітання надійшло і від президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Президент Боліваріанської республіки Венесуела Ніколас Мадуро Морос від імені венесуельського народу вітає президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна з його переобранням на цей пост на період 2018-2024 роки, а славний російський народ - з проявом патріотизму, високої громадянської самосвідомості і міцної прихильності до демократії в цей важливий і історичний день виборів ", - йдеться в офіційному повідомленні.

Поздоровлення направили лідер Куби Рауль Кастро і президент Сербії Олександр Вучич.

Новини Путін після виборів виступив з цинічним заявою на адресу України

"Вітаємо переконливу перемогу брата, президента Росії Володимира Путіна. Росія поважає гідність народів і гарантує геополітичний баланс і міжнародний мир перед натиском імперіалізму", - написав президент Болівії Ево Моралес.

Успіхів у роботі Путіну побажав президент Абхазії Рауль Хаджимба.

"Путін є недоторканним політичним лідером російського народу, а також, я б сказав, недоторканним політичним лідером всього вільного світу - тих, хто прагне поважати інших", - заявив президент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорад Додік.

При цьому глава Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що такий результат свідчить про "високу довіру і підтримку" росіянами взятого курсу "на сталий соціально-економічний розвиток країни, зміцнення її авторитету на міжнародній арені".

Як повідомляв "Обозреватель", за станом на 5:00 за київським часом 19 березня за підсумками обробки 99% протоколів, Володимир Путін перемагає на виборах і набирає 76,65% голосів. Це навіть для нього є рекордом.