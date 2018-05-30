Європа готується до війни: в Україні пояснили загрозу Росії

Агресивна зовнішня політика Росії і Володимира Путіна спонукає європейських сусідів, які не є членами НАТО, до пошуку оборонних союзів.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко, коментуючи підписання Швецією і Фінляндією договору про оборонну співпрацю зі США.

"Країна, яка зараз наганяє ядерного страху на Європу - це Росія, це Путін. І Швеція підписала з Фінляндією та США тристоронню оборонну угоду. Нагадаємо, що Швеція з Фінляндією не є членами НАТО, вони не під захисною парасолькою НАТО. Відповідно, вони перші відчувають небезпеку, яка знаходиться поруч і те, що робить Росія в нашому регіоні, в Балтійському регіоні. Там в Калінінградському регіоні знаходяться "Іскандери" і зараз говорять, що зона ураження там збільшилася з 400 до 800 км. Європа і НАТО готуються. "Іксандер"- це наступальна зброя", - підкреслив експерт.

Також він пов'язав популярність подібних форматів угод зі складною процедурою прийняття рішень в самому НАТО.

"Як можна домовлятися з альянсами. Особливо зараз. Що таке альянс? Коли, наприклад, була Антанта, то це був союз Британії та Франції, вони можуть домовитися, а навколо них на менш паритетних засадах були інші країни. 29 країн в НАТО. Думаєте , їм легко домовиться. Я б сказав, що нереально. Навіть з тих питань, які реально загрожують безпеці", - вважає Кравченко.

У приклад він навів ймовірність застосування елементів гібридної агресії проти когось із членів Північноатлантичного альянсу.

"Там є 5 пункт про те, що вважати нападом. Ось, наприклад, якщо буде кібератака на АЕС в Чехії або десь в Німеччині. Вона буде через проксі-сервера десь там на Тайвані або десь ще. Хто напав?" - поставив риторичне питання експерт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше естонський експерт з питань безпеки Андрес Казекамп заявив, що Росія може розпалити військовий конфлікт в регіоні Балтійського моря.