Похоже на то, что российско-иранская тактика "это не мы" обрела свою обратную сторону. В самом деле, Москва уже просто ассоциируется с кучей преступлений, в которых не признается и не собирается признаваться. Даже если на месте преступления находят их оружие или устанавливаются конкретные имена граждан РФ, состоящих в штате спецслужб, это никак не влияет на ситуацию. Унылая Лошадь (имеется ввиду Сергей Лавров. - ред) как всегда фыркает огромными, коксохимическими ноздрями, закусывает уздечку и выдает: "А вы докажите!". Ему выкладывают доказательства, а он: "Это – фотомонтаж".

Иран тоже решил сыграть, как и его более опытный партнер. В самом деле, долгое время из Тегерана рассказывали о том, что атомная электростанция им нужна не для того, чтобы вырабатывать оружейный плутоний, а чтобы давать стране электричество, в котором нуждается население. Они там никак не могут сообразить, что использовать для получения электроэнергии фактически дармовые нефть и газ – проще и дешевле. И главное, им некому было это подсказать.

То же самое произошло совсем недавно, когда на танкерах с нефтью, идущих из Персидского Залива, были обнаружены мины. А потом произошли взрывы танкеров. Тогда сложилась классическая ситуация. Все это предъявили Ирану, но оттуда чудак с бородой и в чалме, но почему-то голосом Лаврова ответил: "А вы докажите!". В Сети опубликовали спутниковые снимки и даже видео того, как орудуют иранские "стражи" у пострадавшего танкера, но как и следовало ожидать, оттуда ответили шаблонно: "это не мы". А когда их попросили уточнить, кто бы это мог быть, оттуда официально составили аж две версии. Первая из них гласила о том, что диверсию совершили дикие и злобные дельфины, а вторая – звучала лаконично: "Может Зинка?"

Судя по тому, что никаких особых ответных действий не последовало, в Тегеране решили продолжать в том же духе, но тут случилась непредвиденная промашка. Буквально несколько часов назад Иранский танкер Сабити, шедший с грузом нефти в акватории Красного моря, то есть – вдали от иранских берегов, подвергся нападению. Вот что об этом пишет саудовское агентства Аль Арабия:

"В пятницу, в 60 милях от саудовского портового города Джидда, произошел взрыв на иранском нефтяном танкере. Судно принадлежит иранской государственной Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), которая опознала танкер как "Синопа".

Взрыв вызвал тяжелые повреждения и разлив нефти в Красном море".

Больше никакой информации саудиты не дали. Хотя вполне можно предположить, что это было только первое сообщение и все еще впереди. По крайней мере, версию о диких и злобных дельфинах никто не отменял. Возможно, там даже будет фигурировать рыба-пила или электрический скат. Но пока – просто лаконичное сообщение.

А вот агентство Рейтер оказалось более информированным и классифицировало инцидент как теракт, и более того, что это была атака с использованием двух ракет. Вот что пишут у них:

"В пятницу иранское государственное телевидение сообщило, что иранский нефтяной танкер был поражен двумя ракетами у саудовского порта Джидда со ссылкой на Национальную нефтяную компанию Ирана (NIOC), которая владеет этим судном. По сообщениям иранских СМИ, танкер был подожжен, ему был нанесен тяжелый урон, и он протекал в 60 милях (96 км) от Джидды".

В общем, пока Иран играется в свои игры, он вполне может обнаружить, что в игре может быть больше одного игрока, и все будут играть по тем же правилам. Но чем больше игр в этом месте, тем больше будет расширяться рынок сбыта самого динамично растущего экспортера нефти – США.

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