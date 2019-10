Єс і Великобританія уклали нову угоду по Brexit

Європейський союз і Великобританія уклали нову угоду по Brexit, яка "повертає контроль" Сполученому Королівству.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у своєму Twitter.

"У нас є відмінна нова угода, яка повертає контроль - тепер парламент повинен завершити Brexit в суботу (19 жовтня), щоб ми могли перейти до інших пріоритетів, таким як ціна життя, Національна служба охорони здоров'я, насильницькі злочини і наше довкілля", - написав він.

Нова угода передбачає переглянутий протокол з проблем, пов'язаних з Ірландією і Північною Ірландією, а також переглянутий текст політичної декларації про відносини ЄС і Великобританії після реалізації 50 статті Лісабонського договору.

Також про узгодження умов Brexit повідомив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

"Там, де є бажання, є угода. Угода у нас є! Це справедливе і збалансована угода для ЄС і Великобританії, вона свідчить про нашу прихильність пошуку рішень. Я рекомендую, щоб Європейська Рада схвалила цю угоду", - зазначив він.

We've got a great new deal that takes back control - now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living , the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl