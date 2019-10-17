Єс і Великобританія уклали нову угоду по Brexit

Європейський союз і Великобританія уклали нову угоду по Brexit, яка "повертає контроль" Сполученому Королівству.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у своєму Twitter.
"У нас є відмінна нова угода, яка повертає контроль - тепер парламент повинен завершити Brexit в суботу (19 жовтня), щоб ми могли перейти до інших пріоритетів, таким як ціна життя, Національна служба охорони здоров'я, насильницькі злочини і наше довкілля", - написав він.
Нова угода передбачає переглянутий протокол з проблем, пов'язаних з Ірландією і Північною Ірландією, а також переглянутий текст політичної декларації про відносини ЄС і Великобританії після реалізації 50 статті Лісабонського договору.
Прапор Британії та ЄС
BBC
Також про узгодження умов Brexit повідомив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
"Там, де є бажання, є угода. Угода у нас є! Це справедливе і збалансована угода для ЄС і Великобританії, вона свідчить про нашу прихильність пошуку рішень. Я рекомендую, щоб Європейська Рада схвалила цю угоду", - зазначив він.
We've got a great new deal that takes back control - now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living , the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl- Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня.
18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit".
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