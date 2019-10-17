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17 жовтня • оновлено в 13:15
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Єс і Великобританія уклали нову угоду по Brexit

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Європейський союз і Великобританія уклали нову угоду по Brexit, яка "повертає контроль" Сполученому Королівству.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у своєму Twitter.

"У нас є відмінна нова угода, яка повертає контроль - тепер парламент повинен завершити Brexit в суботу (19 жовтня), щоб ми могли перейти до інших пріоритетів, таким як ціна життя, Національна служба охорони здоров'я, насильницькі злочини і наше довкілля", - написав він.

Нова угода передбачає переглянутий протокол з проблем, пов'язаних з Ірландією і Північною Ірландією, а також переглянутий текст політичної декларації про відносини ЄС і Великобританії після реалізації 50 статті Лісабонського договору.

Прапор Британії та ЄС

Прапор Британії та ЄС

BBC

Також про узгодження умов Brexit повідомив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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"Там, де є бажання, є угода. Угода у нас є! Це справедливе і збалансована угода для ЄС і Великобританії, вона свідчить про нашу прихильність пошуку рішень. Я рекомендую, щоб Європейська Рада схвалила цю угоду", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Особи
Борис Джонсон Жан-Клод Юнкер
Місце
Великобританія
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