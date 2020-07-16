ЄС закликав Росію визнати відповідальність за збиття рейсу MH17

Європейський Союз закликав Росію визнати свою причетність до збитого літака авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 в небі над Донецькою областю в липні 2014 року.

Про це сказано в заяві Високого представника ЄС. Воно приурочене до шостих роковин катастрофи літака рейсу MH17 в небі над Донбасом.

"17 липня ми відзначаємо шосту річницю катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, коли загинули 298 осіб з 17 різних національностей. Європейський Союз продовжує висловлювати глибоке співчуття до всіх тих, хто втратив своїх близьких", – сказано в заяві.

ЄС знову заявив про свою повну підтримку всіх зусиль щодо встановлення істини, забезпечення справедливості щодо 298 жертв катастрофи і їх найближчих родичів і притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції 2166 Ради Безпеки ООН.

"Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський Союз бере до відома всі кроки, зроблені в цьому зв'язку, і очікує, що Росія візьме на себе свою відповідальність і буде повною мірою співпрацювати із зусиллями по встановленню винних", – відзначили в ЄС.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня Європейський суд з прав людини зареєстрував позов Нідерландів проти Росії у справі збитого Boeing-777 рейсу MH17 на Донбасі.