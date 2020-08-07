ЄС поновив список країн, яким можна відкрити кордони: України в ньому немає

Рада Євросоюзу 7 серпня оновила список третіх країн, з якими рекомендовано відкрити кордони.

З нього прибрали Марокко, передає DW.

Зараз до списку входять Австралія, Канада, Грузія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай. Україна в ньому немає.

Також дозволено в'їзд з Китаю, але за умови, що Пекін відкриє свої кордони для резидентів ЄС.

При цьому жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану прирівнюються до резидентів ЄС.

Спочатку ЄС дозволив в'їзд громадянам 15 країн, але пізніше з нього викреслили Сербію, Чорногорію та Алжир.

Рішення щодо внесення або виключення зі списку країн регулярно переглядається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 липня в цьому списку було вказано 13 держав.