ЄС не визнав вибори в Білорусі: всіх винних обіцяють покарати

ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі.
Європейський Союз не визнав перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі.
Крім того, винних у фальсифікації результатів, а також силових розгонах протестувальників обіцяють покарати санкціями. Про це в Twitter за підсумками засідання в п'ятницю, 14 серпня, повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Джозеф Борель.
"ЄС не приймає результати виборів. Починається робота щодо покарання винних у насильстві та фальсифікації", – написав він.
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Зазначимо, раніше про санкції ЄС повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. На своїй сторінці в Twitter він написав, що жителі Білорусі продемонстрували своє прагнення до демократичних змін.
"Жорстоке придушення мирних протестів і придушення опозиції неприпустимі. В якості важливого кроку ЄС вирішив підготувати обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію виборів", – підкреслив міністр.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Лукашенко вшосте переміг на виборах із результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiльниць 9 серпня по всій країні почалися протести й жорсткі затримання.
Чинний глава Білорусі заявив, що масові протести в країні нібито "заводять" люди з-за кордону. Він закликав громадян "не висовуватися на вулиці".
Лукашенко також виправдав дії силовиків під час жорстких розгонів, проте "попросив" не бити лежачих.
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