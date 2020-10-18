Туреччина звинуватила Росію, Францію та США в допомозі Вірменії у війні в Нагірному Карабасі

Під час конфлікту в Нагірному Карабасі Росія, Франція та США постачали зброю для Вірменії.

Таку заяву в неділю, 18 жовтня, зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи в провінції Ширнак. Трансляція велася в Twitter-акаунті глави держави.

"Що вони [країни] говорять на те, що ми підтримуємо наших азербайджанських братів? Що говорить Мінська трійка, США, Росія, Франція?

Вони підтримують Вірменію. Вони надають Вірменії всіляку підтримку у вигляді озброєнь", – сказав турецький лідер.

Şırnak'ta yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. https://t.co/jBD5BRIrja - Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 жовтня Вірменія запросила в Азербайджану перемир'я в зоні військового конфлікту в Нагірному Карабасі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що піде на зустріч у гуманітарних цілях для обміну тілами і полонених;

Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.

Баку і Єреван погодилися на консультації про припинення вогню в російській столиці.

До цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль селища Гадрут у Нагірному Карабасі і низки сіл. За його словами, територіальну цілісність країни було відновлено. Також глава держави дав Єревану "останній шанс", щоб повернутися до формату переговорів і вивести війська з Карабаху.

Сторони домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня для обміну полоненими й тілами загиблих.