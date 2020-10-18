Туреччина звинуватила Росію, Францію та США в допомозі Вірменії у війні в Нагірному Карабасі
Війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня
У країнах було введено військовий стан, оголошено мобілізацію
Сторони повідомляли про жертв і поранених серед мирного населення під час конфлікту
Під час конфлікту в Нагірному Карабасі Росія, Франція та США постачали зброю для Вірменії.
Таку заяву в неділю, 18 жовтня, зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи в провінції Ширнак. Трансляція велася в Twitter-акаунті глави держави.
"Що вони [країни] говорять на те, що ми підтримуємо наших азербайджанських братів? Що говорить Мінська трійка, США, Росія, Франція?
Вони підтримують Вірменію. Вони надають Вірменії всіляку підтримку у вигляді озброєнь", – сказав турецький лідер.
Şırnak'ta yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. https://t.co/jBD5BRIrja- Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 жовтня Вірменія запросила в Азербайджану перемир'я в зоні військового конфлікту в Нагірному Карабасі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що піде на зустріч у гуманітарних цілях для обміну тілами і полонених;
Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.
Баку і Єреван погодилися на консультації про припинення вогню в російській столиці.
До цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль селища Гадрут у Нагірному Карабасі і низки сіл. За його словами, територіальну цілісність країни було відновлено. Також глава держави дав Єревану "останній шанс", щоб повернутися до формату переговорів і вивести війська з Карабаху.
Сторони домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня для обміну полоненими й тілами загиблих.
18 жовтня Вірменія й Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні гуманітарного перемир'я, заявивши, що противник проводив обстріли.