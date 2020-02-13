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13 лютого • оновлено в 16:23
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Елітний коньяк, пиво і круасани: пасажири похвалилися умовами на круїзному лайнері в Японії

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Росіянин, ізольований на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який помістили на карантин через коронавірус біля берегів Японії, похвалився умовами, в яких йому доводиться жити, одночасно "поскаржившись" на надмірності всіх благ, які їм надають зовсім безкоштовно.

Ексклюзивними кадрами з лайнера поділилися в пропагандистському Telegram-каналі Skabeeva, підкресливши, що вони продовжують стежити за долею "наших на зараженому кораблі" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Здійснилася мрія росіянина: ось сьогодні вранці привезли... Принесли, точніше: коньяк Courvoiseir, 4 пляшки пива, два яблука, два апельсина, Coca-Cola. Живемо, братва! І головне – все це зовсім безкоштовно!" – підкреслює автор ролика Сергій (один із 24-х росіян на борту).

Росіянин Сергій

Росіянин Сергій

Telegram-канал Skabeeva

Водночас росіянин наголосив: принесених продуктів настільки багато, що ними вже повністю забитий весь холодильник у його каюті, оскільки він не в змозі всі з'їсти.

"Стільки дають, що це просто жах. Цих булочок, круасанів, соків, йогуртів..." – додав Сергій.

Чоловік також похвалився, що на лайнері він без проблем може переглядати в інтернеті фільми російською мовою.

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Telegram-канал Skabeeva

До всього іншого, на кожному поверсі стоїть спеціальний стілець із рукавичками і дезинфікуючим засобом, якими обов'язково потрібно обробляти руки перед виходом на палубу.

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Telegram-канал Skabeeva

Серед інших принад автор ролика підкреслив чудовий вид на порт. Там же поблизу круїзного лайнера стоять швидкі й пожежні машини, постійно ходить багато медиків.

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Telegram-канал Skabeeva

"Все життя був поряд із морем, мріяв про Японію. І ось моя мрія збулася, я її побачив. А виявилося, що... надовго у мене запам'ятається ця зустріч", – зізнався Сергій.

Він підкреслив, що на вулицю людям дозволяють виходити тільки на півтори години – і суворо в масках. Ті ж користуються нагодою і займаються тренуваннями чи просто гуляють палубою.

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Telegram-канал Skabeeva

Насамкінець росіянин додав, мовляв, розповідати про те, що відбувається на лайнері, можна довго, як, утім, ще довго всім пасажирам й екіпажу Diamond Princess доведеться перебувати там в ізоляції.

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Telegram-канал Skabeeva

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Telegram-канал Skabeeva

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Telegram-канал Skabeeva

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Умови на заблокованому лайнері в Японії

Telegram-канал Skabeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець, який опинився на борту заблокованого в Японії круїзного лайнера Diamond Princess, на якому виявили 61 випадок зараження коронавірусом, розповів про те, що там насправді відбувається.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
Коронавірус
Місце
Японія
Теги
видео вірус
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Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Как выяснилось, на лайнере находится 25 украинцев и 24 русских. Только русские это туристы, а украинцы это обслуживающий персонал. Батраки с Украины обслуживают русских и не только туристов .
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