Експерти з'ясували силу вибуху в Бейруті
Вибух в порту Бейрута. Колаж
Сила вибуху аміачної селітри в порту Бейрута (Ліван) еквівалента детонації 1000-1500 тонн тротилу.
Про це стало відомо після попереднього аналізу відеозапису події командою Шеффілдського університету, повідомляє ВВС.
Фахівці відзначили, що це приблизний еквівалент 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму.
За словами професора Енді Тіаса, який керував розрахунками, НП в Бейруті – один з найпотужніших неядерних вибухів в історії.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, масштабний вибух в столиці Лівану Бейруті стався в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.
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