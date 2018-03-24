Експерт з нацбезпеки розкрив плани Кремля на Білорусь

За роки незалежності Білорусі влада поступово здавала позиції перед впливом Кремля, через що на сьогоднішній день ситуація склалася зовсім не на користь Мінська.

Як пише в своєму блозі на "Обозревателе" експерт з питань національної безпеки Тарас Жовтенко, цьому сприяли панічні настрої в Москві перед втратою України на користь "ворожого Заходу", а також провал "гібридного сценарію" на Донбасі.

На його думку, РФ дуже швидко повернулася в формат сприйняття світу як "глобального поля битви" зі старим-новим "ворогом №1" - США, і його союзниками. Він вважає, що саме в цьому ракурсі і відбувається все більше втягування Білорусі в "міцні братерські обійми" Росії.

Експерт попереджає, що кінцевим результатом може стати чи не повна, втрата державності і суверенітету Білорусі.

"Білоруське керівництво ризикує поступово розчинитися в російських директивах і "спільних" стратегічних доктринах, перетворившись в не більш, ніж фасадних правителів, чия роль зводиться виключно до легітимізації потрібного Кремлю курсу", - пише Жовтенко.

За його словами, поки є можливість, Білорусь намагається демонструвати свою особливу позицію.

"Лукашенко добре знає про фінансові труднощі РФ, обумовлені системною політикою санкцій, і побоюється, що після виборів 2018-го Путін не виконає свої фінансові обіцянки. Тому, Лукашенко сподівається використовувати цей факт для чергової зміни зовнішньополітичного курсу в бік країн Заходу", - пише експерт.

Однак в разі провалу, для Білорусі це може означати цілком реальну загрозу силового сценарію по вже апробованому Росією "гібридному" сценарію, вважає Жовтенко.

Як повідомляв "Обозреватель", Білорусь заявила про готовність відправити миротворців на Донбас.