Експерт назвав терміни завершення епідемії коронавіруса

Коронавірус SARS-COV-2 буде поширюватися по світу як мінімум до червня. Можливо, навіть доведеться міняти вектор в боротьбі з епідемією.

Про це заявив голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань під час виступу, який транслювала газета Шенмін шибао.

"Що стосується розвитку епідемії в країнах світу, то вона триватиме щонайменше до червня", – заявив він.

Чжун Наньшань Агентство Синьхуа

Також він зазначив, що в майбутньому Китаю доведеться запобігати не вивозу вірусу за межі країни, а навпаки – його ввезенню.

"В майбутньому ключові аспекти заходів епідеміологічного контролю щодо спричиненої коронавірусом нового типу пневмонії будуть перенаправлені від запобігання вивозу до припинення привізних випадків", - додав Чжун Наньшань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Станом на 9 березня, коронавірус підтвердили у 110 041 осіб. При цьому з початку спалаху захворювання померло 3 825 людей. Вилікуватися від смертельного вірусу вдалося 61 979 людям.

В Україні офіційно відомо про 1 випадок зараження вірусом.

Найбільше заражених на даний момент зареєстровано в Китаї – 80 814, померли 3 099. У Південній Кореї зареєстровано 7 134 хворих, померли 50 осіб, в Ірані – 6 566, померли 194, в Італії – 5 883, померли 234, в Німеччині число заразилися зросла до 847. У В'єтнамі повідомили про вже 29 інфікованих вірусом.

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