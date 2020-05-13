Ексглаву штабу Трампа Манафорта випустили з в'язниці: опубліковано відео

Колишнього главу передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта випустили з в'язниці в зв'язку з загрозою зараження коронавірусом.

71-річного Манафорта випустили з федеральної виправної установи Лоретто в Пенсільванії в середу, 13 травня. Його перевели під домашній арешт, передають американські ЗМІ.

Пол Манафорт dailymail.co.uk

Пол Манафорт

Адвокати Манафорта також підтвердили цю інформацію, проте сам він відмовився коментувати ситуацію.

Пол Манафорт

President Trump's former campaign chairman Paul Manafort was released from prison to serve out the rest of his 7-1 / 2 year term in home confinement due to coronavirus concerns https://t.co/2fZuapr5BQ pic.twitter.com/sKCqNYnOOe - Reuters (@Reuters) May 13, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 березня 2019 року колишнього главу виборчого штабу лідера США Дональда Трампа Пола Манафорта засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаними з лобістською діяльністю в Україні, де він працював на президента-втікача Віктора Януковича.

Манафорта навіть збиралися відправити на острів Райкерс – найбільшу колонію в світі, де він повинен був утримуватись в одиночній камері для "власної безпеки". Його переведення планували на 6 червня, проте ситуація змінилася.

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