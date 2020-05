Ексглаву штабу Трампа Манафорта випустили з в'язниці: опубліковано відео

Колишнього главу передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта випустили з в'язниці в зв'язку з загрозою зараження коронавірусом.

71-річного Манафорта випустили з федеральної виправної установи Лоретто в Пенсільванії в середу, 13 травня. Його перевели під домашній арешт, передають американські ЗМІ.

Адвокати Манафорта також підтвердили цю інформацію, проте сам він відмовився коментувати ситуацію.

President Trump's former campaign chairman Paul Manafort was released from prison to serve out the rest of his 7-1 / 2 year term in home confinement due to coronavirus concerns https://t.co/2fZuapr5BQ pic.twitter.com/sKCqNYnOOe