Ексглава розвідки Британії заявив про витік COVID-19 з лабораторії в Китаї

Колишній глава британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав заявив, що нібито має докази того, що пандемія коронавірусу виникла через нещасний випадок в одній з лабораторій Китаю.

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Таке зізнання він зробив в інтерв'ю Тhe Telegraph. За словами Дірлава, він ознайомився з доповіддю професора Ангуса Далгліша з лікарні Святого Георгія в Лондонському університеті і норвезького вірусолога Біргера Соренсена. У статті нібито мова йде про те, що COVID-19 з'явився не природним шляхом, а був створений китайськими вченими.

Дірлав вважає, що ця інформація підвищить ймовірність того, що КНР доведеться заплатити "репарації" за смерть і економічну катастрофу, завдану всьому світу.

Коронавірус

"Я думаю, що це почалося як нещасний випадок. Виникає питання: якщо Китай колись визнає відповідальність, чи буде він платити компенсацію? Я думаю, що це змусить кожну країну в світі переосмислити свої відносини з Китаєм і те, як міжнародне співтовариство поводить себе по відношенню до китайського керівництва", – зазначив ексглава МІ-6.

За даними британських журналістів, стаття, про яку згадав Дірлав, вже кілька разів переписувалася, але поки ще ніде не публікувалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше команда вчених з Австралії представила докази того, що коронавірус COVID-19, який спровокував всесвітню пандемію, "унікально пристосований для зараження людей". Це, на їхню думку, дає підстави припускати, що він міг бути створений штучно.

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