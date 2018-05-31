Екс-нардеп, що втік до Росії, звинуватив Януковича у замаху

Екс-народний депутат Ігор Марков, що втік до Росії, заявив, що колишній президент України Віктор Янукович нібито хотів його вбити (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, колаборант додав, що уникнути розправи йому допоміг президент Росії Володимир Путін. Хвалебну оду на адресу глави держави-агресора він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ.

"Я, як народний депутат, чотири місяці сидів у камері з кілером, на якому 82 замовних вбивства! І врятував мене, це було за режиму Януковича, тільки президент Росії, за що я йому щиро вдячний. Я тут сиджу живий і здоровий тільки тому! В Києві це традиція. Хотів мене вбити не Порошенко, а Янукович", - розговорився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марков заявив, що хоче повернутися в Україну і обов'язково зробить це, адже впевнений в тому, що люди підтримають його та інших зрадників Батьківщини, відвернувшись від "хунти".