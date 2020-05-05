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6 травня • оновлено в 07:02
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Єдиний симптом – на ногах: лікарі розповіли про масу загадкових звернень хворих COVID-19

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У деяких людей, які заразилися COVID-19, не спостерігається жодних симптомів, крім висипу на ногах.

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Як повідомляє DailyMail, останнім часом лікарі кажуть, що їм надходить величезна кількість дзвінків від людей, у яких єдиною ознакою нового коронавірусу є подібне висипання. В основному таке явище спостерігається у дітей і підлітків. Дерматолог із Каліфорнійського університету Лінді Фокс каже, що таких звернень дуже багато, щоб порахувати.

"Дерматологи завалені дзвінками людей, які запитували, що це за пурпурний висип на пальцях рук і ніг?" – поділилася вона.

Проте, висип не включений до списку офіційних симптомів COVID-19. Лікарі ж відзначають, що він є не симптомом коронавірусу, а стандартною відповідною реакцією організму на будь-яку вірусну хворобу. Випадки подібних звернень реєструвалися в Італії, Іспанії та інших країнах, де широко поширювався COVID-19.

У COVID-19 виявили новий симптом

У COVID-19 виявили новий симптом

DailyMail

У COVID-19 виявили новий симптом

У COVID-19 виявили новий симптом

DailyMail

"Нерідко хтось захворіє вірусною інфекцією і має висип або плями на тілі", – сказав у своєму блозі пульмонолог доктор Умберто Чой з клініки Клівленда.

Також лікарі відзначають, що зазвичай цей висип проходить сам по собі протягом тижня, але якщо ви його помітили – це привід звернутися до лікаря і пройти тест на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, симптомом захворювання на коронавірус COVID-19 може бути не тільки сухий кашель, але і кашель з мокротою.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
вірус
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
нет ребята,это ш.и.з.о.ф.р.е.н.и.я,осталось совсем мало,подожите ,все станет не свои места,возможно дойдет не всем,что это было,многие просто не захотят признать,что их обули и побрили.
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