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13 грудня • оновлено в 16:08
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Джонсон виграв парламентські вибори в Британії: що буде далі

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Консервативна партія Великобританії на чолі з нинішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який пообіцяв вивести країну з Євросоюзу до 31 січня, здобула переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах.

Так, консерватори отримують 364 місця у Палаті громад із 650, що майже на 50 більше, ніж на попередніх виборах у 2017 році. Про це повідомляє Rfi.

Зазначається, що торі не отримували настільки впевненої більшості в парламенті з часів Маргарет Тетчер. Основні їхні суперники в цій виборчій кампанії – лейбористи – зазнали поразки, забравши 203 мандати.

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Борис Джонсон обіцяє вивести Великобританію з ЄС до 31 січня 2020 року

Борис Джонсон обіцяє вивести Великобританію з ЄС до 31 січня 2020 року

"Борис Джонсон, заручившись підтримкою виборців, має намір ратифікувати угоду щодо Brexit і вивести країну з ЄС 31 січня 2020 року. Консерватори ж обіцяли не подовжувати перехідний період", – йдеться в повідомленні.

Водночас у Брюсселі вже заявили про готовність обговорити подальші відносини з Великобританією. Зокрема, глава Євроради Шарль Мішель привітав Джонсона з перемогою.

"ЄС готовий до переговорів про торговельну угоду з Великобританією. Ми наполягатимемо на тому, щоб новий договір гарантував справедливі правила гри", – заявив він.

Також привітання з перемогою Борису Джонсону направив і президент США Дональд Трамп. "Британія і Сполучені Штати тепер зможуть вільно укласти нову торговельну угоду після Brexit. Вона має потенціал стати набагато масштабнішою і вигіднішою, ніж будь-яка угода з ЄС", – написав він у Twitter.

Зі свого боку канцлерка Німеччини Ангела Меркель зазначила, що хоче зберегти "тісне партнерство" з Лондоном навіть після виходу з Євросоюзу – в економічному і політичному плані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
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