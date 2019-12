Джонсон виграв парламентські вибори в Британії: що буде далі

Консервативна партія Великобританії на чолі з нинішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який пообіцяв вивести країну з Євросоюзу до 31 січня, здобула переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах.

Так, консерватори отримують 364 місця у Палаті громад із 650, що майже на 50 більше, ніж на попередніх виборах у 2017 році. Про це повідомляє Rfi.

Зазначається, що торі не отримували настільки впевненої більшості в парламенті з часів Маргарет Тетчер. Основні їхні суперники в цій виборчій кампанії – лейбористи – зазнали поразки, забравши 203 мандати.

"Борис Джонсон, заручившись підтримкою виборців, має намір ратифікувати угоду щодо Brexit і вивести країну з ЄС 31 січня 2020 року. Консерватори ж обіцяли не подовжувати перехідний період", – йдеться в повідомленні.

Водночас у Брюсселі вже заявили про готовність обговорити подальші відносини з Великобританією. Зокрема, глава Євроради Шарль Мішель привітав Джонсона з перемогою.

"ЄС готовий до переговорів про торговельну угоду з Великобританією. Ми наполягатимемо на тому, щоб новий договір гарантував справедливі правила гри", – заявив він.

Також привітання з перемогою Борису Джонсону направив і президент США Дональд Трамп. "Британія і Сполучені Штати тепер зможуть вільно укласти нову торговельну угоду після Brexit. Вона має потенціал стати набагато масштабнішою і вигіднішою, ніж будь-яка угода з ЄС", – написав він у Twitter.

Зі свого боку канцлерка Німеччини Ангела Меркель зазначила, що хоче зберегти "тісне партнерство" з Лондоном навіть після виходу з Євросоюзу – в економічному і політичному плані.

I would like to congratulate @BorisJohnson on his victory. We expect a vote on the withdrawal agreement as soon as possible. #EU is ready for the next phase. We will negotiate a future trade deal which ensures a true level playing field.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the EU Celebrate Boris!