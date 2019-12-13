Джонсон виграв парламентські вибори в Британії: що буде далі

Консервативна партія Великобританії на чолі з нинішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який пообіцяв вивести країну з Євросоюзу до 31 січня, здобула переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах.
Так, консерватори отримують 364 місця у Палаті громад із 650, що майже на 50 більше, ніж на попередніх виборах у 2017 році. Про це повідомляє Rfi.
Зазначається, що торі не отримували настільки впевненої більшості в парламенті з часів Маргарет Тетчер. Основні їхні суперники в цій виборчій кампанії – лейбористи – зазнали поразки, забравши 203 мандати.
Борис Джонсон обіцяє вивести Великобританію з ЄС до 31 січня 2020 року
"Борис Джонсон, заручившись підтримкою виборців, має намір ратифікувати угоду щодо Brexit і вивести країну з ЄС 31 січня 2020 року. Консерватори ж обіцяли не подовжувати перехідний період", – йдеться в повідомленні.
Водночас у Брюсселі вже заявили про готовність обговорити подальші відносини з Великобританією. Зокрема, глава Євроради Шарль Мішель привітав Джонсона з перемогою.
"ЄС готовий до переговорів про торговельну угоду з Великобританією. Ми наполягатимемо на тому, щоб новий договір гарантував справедливі правила гри", – заявив він.
Також привітання з перемогою Борису Джонсону направив і президент США Дональд Трамп. "Британія і Сполучені Штати тепер зможуть вільно укласти нову торговельну угоду після Brexit. Вона має потенціал стати набагато масштабнішою і вигіднішою, ніж будь-яка угода з ЄС", – написав він у Twitter.
Зі свого боку канцлерка Німеччини Ангела Меркель зазначила, що хоче зберегти "тісне партнерство" з Лондоном навіть після виходу з Євросоюзу – в економічному і політичному плані.
I would like to congratulate @BorisJohnson on his victory.- Charles Michel (@eucopresident) 13 грудня 2019 р
We expect a vote on the withdrawal agreement as soon as possible. #EU is ready for the next phase. We will negotiate a future trade deal which ensures a true level playing field.
Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the EU Celebrate Boris!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 грудня 2019 р
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