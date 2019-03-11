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Двом пасажирам літака, що впав у Ефіопії, вдалося вижити: історії спасіння

2.3тЧитати матеріал російською

Двом пасажирам, які повинні були летіти літаком Boeing, що впав у Ефіопії 10 березня, пощастило вижити.

У мережі показали їхні фото та розповіли історії дивовижного порятунку. Так, громадянин Греції Антоніос Маврополулос із Афін запізнився на рейс літака, що розбився в Ефіопії, усього на дві хвилини. Саме цього часу вистачило, щоб залишитися живим.

"Я бачив, як люди сідали на літак. Я був дуже злий через те, що мене не впускали", — розповів він потім.

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Антоніос Маврополулос (у центрі)

Антоніос Маврополулос (у центрі)

Ще одного можливого пасажира Ахмеда Халіда врятувала затримка стикувального рейсу, передає "НТВ".

"Мій рейс був із Дубая в Аддіс-Абебу, а потім із Аддіс-Абеби в Найробі. Але через те, що в Дубаї сталася затримка, я пропустив літак у Найробі. Тому, коли прибув до Аддіс-Абеби, мені сказали, щоб я сів на інший літак, який відправляється об 11-ій годині. Мене це влаштувало", — пояснив він.

Ахмед Халід (зліва)

Ахмед Халід (зліва)

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак авіакомпанії Ethiopian Airlines із 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці 10 березня. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійці, 17 ефіопців і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

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Тег
Авіакатастрофа
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