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19 лютого • оновлено в 12:28
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Два літаки зіткнулися в небі над Австралією: не вижив ніхто

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В Австралії неподалік від Мельбурна зіткнулися два літаки, внаслідок чого загинули чотири людини.

Про це повідомляє ABC. Одне судно впало на землю відразу після зіткнення. На його борту були дві особи.

На першому апараті перебували пілот та інструктор, який вилетів із аеродрому Мангалор незадовго до зіткнення. Другий вирушив із іншого аеропорту, повідомив інспектор поліції Пітер Когер.

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"Ми не впевнені, чому обидва літаки рухалися на одній траєкторії, чому вони з'явилися в цьому районі, але, на жаль, вони зіткнулися в повітрі", – повідомив він.

"Були розмови про можливий хмарний покрив, і є ймовірність, що вони не бачили один одного", – додав інспектор.

Два літаки зіткнулися в небі над Австралією

Два літаки зіткнулися в небі над Австралією

ABC

Два літаки зіткнулися в небі над Австралією

Два літаки зіткнулися в небі над Австралією

ABC

Два літаки зіткнулися в небі над Австралією

Два літаки зіткнулися в небі над Австралією

ABC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео жорсткої посадки літака в турецькому аеропорту.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Австралія Мельбурн
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