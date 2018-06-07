Ультиматум
Путин чётко артикулировал политику и цели Кремля по Украине на свою новую шестилетку.
Уничтожение украинского государства! Это для тех говорящих голов в Украине, которые думают, что можно как-то пропетлять и договориться.
Фактически Кремль начал продавать под наши выборы иллюзию мира. К сожалению, этого не будет, они не собираются уходить с Донбасса.
Путин не просто так проговаривает эти аббревиатуры из трех букв, хотя в Минске-2 о них не слово.
Причем вопрос из Донецка задает штатный пропагандист из РФ Захар Прилепин.
В Кремле все понимают - самые пророссийские регионы Украины уже оккупированы, а дальше остается только один рычаг - военный.
Кстати, в интервью австрийскому ORF хозяин Кремля рассказывал, что у его марионеток на Донбассе есть авиация, такая же как и у РФ!
И конечно, привет Путину на Банковою для "барыг". Закон об антикоррупционном суде надо было принять еще два года назад.
Когда твой сосед - зверь не стоит медлить с реформами и сознательно их блокировать.
Не будет привлекательной Украины ДЛЯ ВСЕХ - придет медведь и все отберет.
Дуракам урока Крыма и Донбасса было мало, так долго думали.
*Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.
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