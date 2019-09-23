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23 вересня • оновлено в 15:30
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"Думайте, Маріє": Захарова невдало спародіювала Зеленського і нарвалася на відповідь

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Спікерка МЗС Росії Марія Захарова бурхливо відреагувала на скандал в ОБСЄ через заяви кремлівських пропагандистів про "російський Крим". Її розлютило обурення української та інших делегації.

У зв'язку з цим Захарова спробувала уїдливо звернутися до президента України Володимира Зеленського, копіюючи манеру його мови, проте отримала дотепну відповідь від українського журналіста Роман Цимбалюка. Фрагмент спічу скандальної дипломатки він показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

"Настав момент звернутися безпосередньо до керівництва України. Воно нове і сучасне. Пане Зеленський, зверніть увагу на цю кричущу ситуацію. Як ви знаєте, відбувається оглядова нарада ОБСЄ з людського виміру. У ній беруть участь кримські журналісти, і вкотре їхня участь викликала агресивну реакцію з боку представників низки західних делегацій, а також України. Вони зробили цілу низку спроб просто не допустити до мікрофона представників ЗМІ російського регіону", – скипіла спікерка МЗС РФ.

Цимбалюк зі свого боку відповів, що вона вимагає неможливого, і також потролив її за спробу копіювання Зеленського.

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"Далеко не кожен день представниця Росії особисто так артистично звертається до президента України. Маріє Володимирівно, думайте, про що ви просите главу української держави – визнати анексію українського Криму. Просити, звичайно, можна. За прохання у нас не б'ють. Але відповідь буде негативною. Жоден керівник української незалежної держави не визнає захоплення "зеленими чоловічками", а точніше російськими окупантами Автономної Республіки Крим", – яскраво вгамував він Захарову.

Крім того, Цимбалюк порадив Захаровій згадати, через що в ОБСЄ спалахнув скандал із протестом проти кремлівських пропагандистів.

"Маріє Володимирівно, пояснюйте детальніше і докладніше, в чому камінь спотикання. Насправді все очевидно – бо ніхто не визнає анексії Криму. І жодна країна ОБСЄ на такий крок не пішла. Навіть низка російських компаній типу "Сбербанку" хитрують і не хочуть заходити до Криму. А все чому? Бояться санкцій. Все чому? Бо Крим – це Україна", – сказав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Особи
Марія Захарова Роман Цимбалюк Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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руденко евгений
руденко евгений
"остроумию" Цимбалюка нет предела, правда Захарова тоже не очень остроумна, надо согласиться - не всегда держит удар...
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