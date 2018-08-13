Одно небольшое разъяснение по поводу новых санкций.

В США действует закон, принятый в 1991 году, в соответствии с которым администрация США обязана вводить экономические санкции против любой страны, применившей химическое или бактериологическое оружие. В законе обозначено, какого рода санкции должны вводиться.

Поэтому, во-первых, не следует думать, что это Трамп решил ввести санкции или администрация прониклась желанием наказать Россию. Есть закон, в нем четко обозначено, что любое применение химического или бактериологического оружия наказывается санкциями в течение 100 дней после этого применения. Администрация опоздала с введением этих санкций. Отравление Скрипалей с использованием химического оружия произошло 4 марта. Следовательно, санкции должны были быть введены ещё до 12 июня.

Так что санкции в данном случае вообще не имеют по сути отношения к желаниям Трампа и (или) его администрации. Они являются следствием четкого требования закона. В отличие от аморфных формулировок закона о санкциях 2017 года, которые позволили администрации не выполнять этот закон, требования закона 1991 года прописаны более, чем четко.