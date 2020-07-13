Дуда виграв президентські вибори в Польщі

Анджей Дуда випередив Рафала Тшасковського трохи більш ніж на 2 відсотки. Reuters

Чинний президент Польщі Анджей Дуда переміг у другому турі президентських виборів

Національна виборча комісія оголосила результати виборів після підрахунку голосів у всіх виборчих округах. Президент Анджей Дуда, підтриманий Об'єднаними правими, отримав 51,03 відсотка голосів.

Кандидат від Громадянської коаліції Рафал Тшасковскій отримав 48,97 відсотка голосів.

Голова комісії суддя Сильвестр Марсініак заявив, що явка склала 68,18 відсотка. Всього подано 20 458 911 голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 12 липня, в Польщі пройшов другий, вирішальний тур президентських виборів. На пост глави держави претендували чинний консервативний президент Анджей Дуда і ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковскій.