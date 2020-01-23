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23 січня • оновлено в 12:19
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Дружина Нетаньяху потрапила у конфуз поруч із Путіним: відеофакт

1.8т
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Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Сара мало не оступилася на церемонії зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Даний момент можна побачити на відео, поширеному російські пропагандистами. Так, жінка переминалася з ноги на ногу і в якийсь момент спіткнулася, але утрималася за лікоть чоловіка і відновила рівновагу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Візит Володимира Путіна до Ізраїлю

Візит Володимира Путіна до Ізраїлю

ТВ "Центр"

При цьому журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов у своєму Twitter показав вітання Путіна. З Нетаньяху вони потисли один одному руки, а першій леді російський глава подарував квіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац раптово особисто подякував президенту Росії Володимиру Путіну за звільнення Червоною армією Аушвіца.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Беньямін Нетаньягу Володимир Путін
Місце
Ізраїль
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Задрали Путиным. На рос ресурсах почти всегда о Путине. На украинских, тоже самое. Он что президент Украины?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Уровень лoxловских новостей
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