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Дружбі кінець: Росія пішла на кардинальний крок проти НАТО

3.2тЧитати матеріал російською

Росія і НАТО повністю припинили співпрацю по цивільній та військовій лініях.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, зазначивши, що Північноатлантичний альянс зайшов занадто далеко в загостренні конфронтації з Росією, передають "РИА Новости".

"НАТО сам відмовився від позитивного порядку денного у відносинах із Росією. Її не існує. І поки немає ознак того, що в НАТО знають, як виходити з цього глухого кута", — сказав він.

"Сьогоднішні відносини Росія-НАТО якраз найбільше і нагадують "звичайний" стан справ, під який створювався НАТО — під "холодну війну". Знову струсили пил з "доктрини Армеля": діалог і стримування. Тільки в цій формулі зараз багато стримування і мало діалогу", — додав дипломат.

Дружбі кінець: Росія пішла на кардинальний крок проти НАТО

EADaily

За його словами, загальні військові витрати країн НАТО за минулий рік перевищили трильйон доларів, що у 22 рази більше, ніж російські витрати на оборону.

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При цьому Грушко наголосив, що Москва не збирається брати участь у гонці з нарощування військових бюджетів з НАТО, а робить ставку на "економічні, точкові та ефективні засоби".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НАТО занепокоїлися секретністю РФ. Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО у Європі генерал Кертіс Скапаротті раніше заявив, що недостатньо активний діалог між державами може призвести до збройної конфронтації.

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Росія
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Мультики - самые экономичные средства.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам! нету в мире сцыкливее арми чем росийская!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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