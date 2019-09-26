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27 вересня • оновлено в 19:28
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Дружба з Росією: Лукашенко розкрив "план порятунку" України

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його відносини з США можуть вплинути на взаємодію Мінська і Києва, проте позиція Вашингтона не буде основною.

Лукашенко зазначив, що Білорусь "не збирається ні з ким дружити проти Росії", передає Белта.

"Це наша позиція. Ми самі будемо визначати, які будуть відносини з Росією та Китаєм з одного боку, ЄС і США з іншого. Ніколи ніхто не образився з американців, навіть високопоставлених. Навпаки, деякі попереджали про таку мою умову перед переговорами і публічно заявляли, що перед Білоруссю не ставлять питання вибору, а хочуть поставити на служіння миру і спокою в Східній Європі, хочуть бачити Білорусь суверенною і незалежною. У мене взагалі немає ніяких проблем у відносинах з президентом РФ, у нас дуже добрі стосунки ", – розповів він.

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Також білоруський лідер повідомив, що його країна готова взяти участь у відбудові інфраструктури Донбасу.

"Для мене святое: Україна повинна бути єдиною і неподільною. Я не раз говорив, що Білорусь украй зацікавлена в міцному світі і стабільності у наших українських друзів. Ця позиція базується не тільки на платформі добросусідства. Нинішній конфлікт на сході України – це біль в серцях і білорусів. Наш біль", – підкреслив Лукашенко.

Ще Лукашенко повідомив, що готовий ввести миротворців на Донбас і взяти під свій контроль ділянку україно-російського кордону, якщо буде згода сторін.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава соціологічної групи "Рейтинг" розповів, що президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнено займає перше місце в списку іноземних політичних діячів, яким найбільше довіряють українці.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
Донбас
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Валевич Борис
Валевич Борис
Лицемерный диктатор
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Макарский Александр
Макарский Александр
Русские,белоруссы и украинцы-единый братский народ! Правда,у одного младшего брата есть проблемы с головой,так как она ему потрибна тильки для ношения кастрюли. Да и пострыбать на майданах любит,вместо того,что бы работать. Но это ничего,психиатрия в 21 веке творит чудеса. Зелены человички-ликари,вылечат побратымов
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Макарский Александр, это у тебя проблемы с головой,путенский утырок.
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