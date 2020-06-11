Друга хвиля COVID-19 неминуча: у Швеції сказали, коли на неї чекати

Другої хвилі поширення коронавірусної інфекції COVID-19 уникнути не вдасться.

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З такою заявою на брифінгу 11 червня виступив гендиректор Агентства охорони здоров'я Швеції Йохан Карлссон, передають РИА Новости. Він уточнив, що чекати на неї варто восени.

У Швеції заявили про неминучість другої хвилі коронавірусу

Гендиректор агентства звернув увагу, що великий спалах пандемії зараз спостерігається в країнах Латинської Америки.

Він вважає, що в якийсь момент вірус добереться до Африки.

"Ризик, як і раніше, дуже великий, ми повинні бути готові до другої хвилі", – заявив Карлссон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із подібною заявою виступили і в Японії. Лікар Акіхіро Сато вважає, що під час другої хвилі коронавірусу кількість хворих може бути в рази більша, ніж під час першої.

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