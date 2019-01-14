Друг Путіна пішов у відставку: знайшовся московський слід у подіях навколо Македонії

Угода про зміну конституційної назви Македонія призвело до відставки найбіль проросійського з міністрів нинішнього уряду Греції – глави оборонного відомства Панноса Камменоса.

На цей момент у міжнародній політиці звернув увагу український журналіст Віталій Портников у своєму Telegram. "Договір, підписаний грецьким і македонським прем'єрами Алексісом Ціпрасом і Зораном Заєвим взагалі творить чудеса. Ця угода вже посварила Росію з Македонією і маргіналізовані проросійські сили у цій країні", – підкреслив він.

За його словами, ця ж угода посварила Росію з Грецією і викрила шпигунську мережу Москви у цій країні.

"Кореспондент"

"Вона посварило Росію з Елладською православною церквою, на ієрархів якої Москва вирішила вплинути заради боротьби церкви з угодою. А тепер вона призвела до розставання Ціпраса і Камменоса. І це ще не кінець", – спрогнозував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, македонський парламент остаточно ухвалив конституційні зміни про перейменування країни на Північну Македонію. Перейменування держави стало реалізацією угоди з Грецією, яка підписувалася з метою відкрити Македонії шлях до вступу в ЄС і НАТО.

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