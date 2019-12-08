"Досить танцювати під дудку Москви!" Білорусь повстала проти Путіна: в мережу потрапило яскраве відео

"Антиросійські" протести в столиці Білорусі Мінську потрапили на відео. Найтриваліший протест проти інтеграції з Москвою відбувся у суботу, 7 грудня.

Відео опубліковано на YouTube-каналі "Радіо Свобода". Відзначається, що кілька сотень людей вийшли на вулиці Мінська, щоб протестувати проти інтеграції з Росією (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

7 грудня, в Сочі зустрічалися керівники Білорусі і Росії Олександр Лукашенко і Володимир Путін, щоб обговорити "поглиблення інтеграції".

Як відомо, учасники протесту з самого ранку вишикувалися на центральній площі міста в живий ланцюг, а пізніше вони рушили до будинку профспілок.

"Антиросійський" мітинг в Мінську скріншот

Організатори акції нагадали, як Білорусь боролася за незалежність. Вони вигукували гасла і підкреслювали, що будуть боротися і "стояти на смерть" за свою країну.

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"Антиросійський" мітинг в Мінську скріншот

"Живе Білорусь!", "Ми за незалежність!", "Ні інтеграції! Слава нації!" – скандували люди.

"Антиросійський" мітинг в Мінську скріншот

У неділю, 8 грудня, громадян також закликали вийти на мітинг. При цьому правоохоронці пригрозили, що дозволу на акцію у організаторів немає, тому у її учасників "можуть бути проблеми".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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