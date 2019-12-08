"Досить танцювати під дудку Москви!" Білорусь повстала проти Путіна: в мережу потрапило яскраве відео

"Антиросійські" протести в столиці Білорусі Мінську потрапили на відео. Найтриваліший протест проти інтеграції з Москвою відбувся у суботу, 7 грудня.
Відео опубліковано на YouTube-каналі "Радіо Свобода". Відзначається, що кілька сотень людей вийшли на вулиці Мінська, щоб протестувати проти інтеграції з Росією (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
7 грудня, в Сочі зустрічалися керівники Білорусі і Росії Олександр Лукашенко і Володимир Путін, щоб обговорити "поглиблення інтеграції".
Як відомо, учасники протесту з самого ранку вишикувалися на центральній площі міста в живий ланцюг, а пізніше вони рушили до будинку профспілок.
"Антиросійський" мітинг в Мінську
скріншот
Організатори акції нагадали, як Білорусь боролася за незалежність. Вони вигукували гасла і підкреслювали, що будуть боротися і "стояти на смерть" за свою країну.
"Антиросійський" мітинг в Мінську
скріншот
"Живе Білорусь!", "Ми за незалежність!", "Ні інтеграції! Слава нації!" – скандували люди.
"Антиросійський" мітинг в Мінську
скріншот
У неділю, 8 грудня, громадян також закликали вийти на мітинг. При цьому правоохоронці пригрозили, що дозволу на акцію у організаторів немає, тому у її учасників "можуть бути проблеми".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія і Білорусь можуть створити нову конфедеративну державу до 2022 року.
Очікували, що вже до 8 грудня Путін і Лукашенко можуть затвердити програму інтеграції країн.
Путін також дав доручення федеральним органам виконавчої влади Росії пропрацювати питання синхронізації законодавства РФ і Білорусі в різних сферах.
За даними соціологічних досліджень, кількість громадян Білорусі, які підтримують створення союзної держави з Росією, впало.
У суботу, 7 грудня, громадяни Білорусі вийшли на акцію протесту проти інтеграції з Росією.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!