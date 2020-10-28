Передвиборча боротьба за крісло президента США наближається до завершення, що прикувало увагу всього світу. За повідомленнями американських ЗМІ, кандидат від демократичної партії Джо Байден, згідно з опитуваннями громадської думки, випереджає чинного президента від республіканців Дональда Трампа на 10%. Чотири роки тому була схожа ситуація, коли американські ЗМІ прогнозували легку перемогу Хіларі Клінтон. Як виявилося, переміг Дональд Трамп, незважаючи на те, що за Хіларі Клінтон проголосувало більше. Такий самий сценарій потенційно може відбутися і на виборах 2020 року. Розглянемо чому.

Середні показники загальнонаціональних опитувань, які використовуються багатьма ЗМІ, не повністю враховують один важливий нюанс у президентських перегонах, а саме — переможець не завжди той, хто набрав більше голосів, а той, хто отримує більшість голосів вибірників.

Що таке "голос вибірника"?

Колегія вибірників — це уповноважений Конституцією США орган вибірників, який формується кожні чотири роки з метою обрання президента та віце-президента США. У складі колегії вибірників 538 членів. Щоб стати президентом США, кандидату на цю посаду достатньо отримати просту більшість — 270 чи більше голосів. Згідно з пунктом 2 розділу 1 статті II Конституції США, законодавчі збори кожного штату (всього 50) визначають порядок обрання вибірників від цього штату. Жодна особа, яка займає державну посаду, не може бути вибірником.

Всього в голосуванні беруть участь 538 вибірників: 435 вибірників від кожного округу Палати представників, по 2 вибірники від кожного штату (разом 100), і три делегати від округу Колумбія.

Метою президентської виборчої кампанії є набрати більшість голосів у кожному штаті, щоб отримати більше голосів колегії вибірників штату.

Під час президентських виборів 2000 та 2016 років переможець голосування колегії вибірників не був переможцем всенародного голосування. У 2000 році перемогу здобув Джордж Буш-молодший, отримавши 271 голос колегії вибірників, а його суперник — сенатор Аль Гор — 266 голосів, в той час як при всенародному голосуванні Буш отримав 50 456 002 голосів, а Аль Гор — 50 999 897. А в 2016 році за Дональда Трампа віддали свої голоси 304 вибірники, проти 227 голосів за сенатора Хіларі Клінтон, хоча при загальному підрахунку голосів за неї проголосувало 65 853 514 порівняно з 62 984 828 голосами за Трампа.

Отже, національні опитування громадської думки можуть вводити в оману і не повністю відображати реальні шанси на перемогу. Наприклад, у 2016 році Трамп набрав дуже незначну більшість голосів у чотирьох ключових штатах: 44 000 у Пенсильванії, 22 000 у Мені, 22 000 у Вісконсині та 11 000 у Мічигані, що разом становить 99 000 голосів. Однак у цих чотирьох штатах він набрав 47 голосів вибірників, що дозволило йому здобути перемогу на президентських виборах.

"Дорожня карта" голосування вибірників

Згідно з опитуванням громадської думки на веб-сайті "Five-Thirty-Eight", де показано кожен із 50 Сполучених Штатів, в даний час передбачається, що Байден легко здобуде перемогу в 15 штатах, а також у Федеральному окрузі Колумбія. Загалом це 189 голосів вибірників. При цьому, цілком ймовірно, Трамп здобуде перемогу у 20 штатах, що нараховує 123 голоси вибірників. Для перемоги потрібна проста більшість із 538, тобто 270 голосів.

"Дорожня карта" до перемоги лежить через голоса п’ятнадцяти штатів, які в даний час можуть схилитися в бік одного чи іншого кандидата. Зважаючи на характер розподілу голосів, що історично склався, а також опитування громадської думки, вісім штатів, скоріш за все, проголосують за Байдена, ніж за Трампа. Серед них: Невада, Мен, Нью-Гемпшир, Іллінойс, Мічиган, Вісконсин, Міннесота та Пенсильванія. Це, безсумнівно, дасть Байдену 277 голосів вибірників, необхідних для здобуття перемоги на президентських перегонах. Виходячи з аналогічних міркувань, сім штатів із більшою ймовірністю проголосують за Трампа, ніж за Байдена, а саме: Техас, Флорида, Північна Кароліна, Аризона, Джорджія, Айова та Огайо. Відповідно до опитувань, сьогодні у деяких з цих штатів шанси на перемогу обох кандидатів, майже рівні, тому передбачити результат доволі складно. Тим не менше, це дало б Трампу 242 голоси вибірників, але цього недостатньо для перемоги.

Таким чином, в останні дні президентських перегонів ми будемо мати змогу спостерігати, як президент Трамп застосовує свою переможну стратегію, наслідуючи приклад 2016 року. Мова йде про візити до ключових "хитких" штатів, де він потенційно може здобути перемогу з невеликом відривом у 10 000 – 20 000 голосів, що дозволить змістити баланс голосів вибірників на його користь, як це було в 2016 році. Північна Кароліна, Пенсильванія, Невада, Вісконсин та Міннесота – ось ці ключові штати у стратегії Трампа, де його потенційні шанси на перемогу можуть завадити Байдену стати президентом.

Незважаючи на результати опитувань, які є такими багатообіцяючими та оптимістичними для Байдена, а також його сильнішу позицію серед вибірників, порівняно з Хіларі Клінтон у 2016 році, не слід виключати Трампа як реального претендента на переобрання. 03 листопада весь світ буде уважно спостерігати за результатами виборів, щоб побачити, чи зможе Трамп вкотре зруйнувати традиційні ліберальні погляди і прогнози ЗМІ.

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