Допомоги не буде: Трамп уточнив тривожну для України заяву

Вашингтон має намір завершити ті військові операції, в яких він не отримує достатньої допомоги від іноземних партнерів.

Таку заяву зробив Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter. На його думку, причиною участі американських військових у бойових діях є помилкові рішення влади в минулому.

"Нескінченні війни, особливо ті, які ведуться через помилкові рішення, ухвалені багато років тому, і ті, в яких ми отримуємо недостатню фінансову або військову допомогу від багатих країн... У остаточному підсумку будуть завершені!" — написав американський лідер.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що Росія повинна продовжувати воювати, як і деякі інші країни у світі.

Endless Wars, especially those which are fought out of judgement mistakes that were made many years ago, & those where we are getting little financial or military help from the rich countries that so greatly benefit from what we are doing, will eventually come to a glorious end!