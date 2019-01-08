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Допомоги не буде: Трамп уточнив тривожну для України заяву

2.1тЧитати матеріал російською

Вашингтон має намір завершити ті військові операції, в яких він не отримує достатньої допомоги від іноземних партнерів.

Таку заяву зробив Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter. На його думку, причиною участі американських військових у бойових діях є помилкові рішення влади в минулому.

"Нескінченні війни, особливо ті, які ведуться через помилкові рішення, ухвалені багато років тому, і ті, в яких ми отримуємо недостатню фінансову або військову допомогу від багатих країн... У остаточному підсумку будуть завершені!" — написав американський лідер.

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Допомоги не буде: Трамп уточнив тривожну для України заяву

Twitter Дональда Трампа

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що Росія повинна продовжувати воювати, як і деякі інші країни у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати більше не допомагатимуть іншим країнам у вирішенні їхніх військових конфліктів. OBOZREVATEL з'ясував, чим загрожує резонансне рішення Україні.

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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