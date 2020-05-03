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3 травня • оновлено в 23:00
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"Український обман": Трамп зробив анонс гучного фільму про Майдан

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Президент США Дональд Трамп анонсував показ фільму "Український обман: імпічмент, гроші Байдена, масові вбивства", який був знятий на тлі скандалу з імпічментом американського глави.

Відповідні пости в неділю, 3 травня, Трамп зробив у своїх акаунтах в соціальних мережах. Кіно буде повторно транслюватися на телеканалі One America News.

"Містифікація з імпічментом буде викрита. Божевільна Ненсі (Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників Конгресу США, – ред.) нічого не робить, ось чому її в перший раз викинули як спікера. Крім того, вона повинна повернутися до Вашингтона негайно!" – написав президент.

Дональд Трамп анонсував фільм про Україну

Дональд Трамп анонсував фільм про Україну

Ілюстрація

Автором документального фільму є колишній радник глави США, політичний експерт Майкл Капуто. Нещодавно він був призначений головним спікером Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США на період пандемії.

У 50-хвилинному матеріалі більше половини часу приділено Україні. Зокрема, йдеться про роль президента Барака Обами та його адміністрації в відсторонення Віктора Януковича в 2014 році, про розстріли на Майдані, корупційні зв'язки в Україні сім'ї ексвіце-президента Джо Байдена, втручання українських чиновників у президентські вибори в США у 2016 році на боці кандидата від Демпартії США та ін.

У фільмі також фігурує невідомий чоловік у масці. Побажавши залишитися невідомим, він розповів про те, що особисто стріляв і в учасників протесту, і в правоохоронців, щоб посіяти хаос вранці 20 лютого 2014 року.

Більш детально про документалку читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, новим послом США в Україні може стати стратегічний радник від Сполучених Штатів у Міністерстві оборони та Збройних силах України Кіт Дейтон. Відповідну кандидатуру висунув американський президент Дональд Трамп.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Вибори в США Імпічмент Трампа Євромайдан Розстріли на Майдані
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
кіно політика Майдан
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Букет Красивый
Букет Красивый
Невероятно но факт: этот полнейший зрадий
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Букет Красивый
Букет Красивый
Опять ЗРАДА?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Чергове шоу недалекого клоуна.
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