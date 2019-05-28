"Доб'ємо на Банній!" Соловйов осоромився погрозами Україні

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов осоромився в прямому ефірі через Україну. Намагаючись залякати її гучними погрозами, він забув, як називається вулиця Києва, де розташована Адміністрація президента.

Це сталося на програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Ці п'ять років показали одне – Мінська-3 не буде. Зрозуміло, що Україна ніколи не буде виконувати. Ярош (Дмитро, екс-лідер "Правого сектора". – Ред.) чесно ж сказав: завдання було обдурити Росію. Ви взяли на себе зобов'язання, які не збиралися виконувати. А це означає одне: Мінська-3 не буде, ворога доб'ють у його лігві, і це лігво – на Банній у Києві", – загрозливо заявив рупор путінської пропаганди.

Після того, як Соловйов зрозумів, що трапився конфуз, він спробував швидко виправити безглузду обмовку, але так і не згадав реальну назву вулиці – Банкова. "На Банківській, на Приватбанківській", – їдко зазначив пропагандист, ще більше продемонструвавши свою безграмотність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов зганьбився безглуздими жартами, в яких він намагався спаплюжити українську мову, щоб образити українців.

Згодом він осоромився дурним недоречним анекдотом, у якому образив Україну. Зокрема, рупор путінського режиму порівняв державу з московським готелем.

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