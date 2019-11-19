Заплатили за мовчання: у Росію потайки доставили нові тіла найманців Путіна з ПВК "Вагнера"

У Володимирську область РФ привезли тіла перших загиблих у Мозамбіку російських найманців із ПВК "Вагнера", яка належить олігархові Євгену Пригожину.

Про це з посиланням на отамана козачого товариства "Ховріно" Євгена Шабаєва повідомляє The Moscow Times.

За його словами, сім'ям убитих виплатили значні грошові компенсації в обмін на мовчання. Скільки загиблих транспортовано і хто вони, отаман не уточнив.

У Росію потайки доставили тіла найманців Путіна Еспресо

Шабаєв додав, що в середньому солдат нижчої ланки в ПВК "Вагнера" отримує від 120 до 300 тис. рублів на місяць.

Також стало відомо, що за словами керівників африканських приватних військових компаній OAM і Black Hawk, вони програли контракти на роботу в Мозамбіку через "Вагнера".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 жовтня стало відомо про загибель 5 російських найманців у Мозамбіку.

Соціальна мережа Facebook викрила і видалила три російські мережі впливу, націлені на країни Африки. Кремлівська пропаганда націлилася на Мозамбік, Камерун, Судан, Лівію та інші країни. Всього Facebook видалив близько 200 таких акаунтів. У компанії заявили, що сторінки пов'язані з "фабрикою тролів", за якою стоїть куратор ПВК "Вагнера" Пригожин.

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