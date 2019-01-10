''До побачення!'' Криза через ''шатдаун'' у США загострилася: що буде далі

Палата представників США схвалила законопроект про фінансування міністерства фінансів, податкового управління і низки інших установ на 2019 рік.

Це сталося у рамках стратегії демократів виходу із бюджетної кризи, пов'язаної з тимчасовим призупиненням фінансування роботи держустанов ( "шатдаун"), передає "Інтерфакс".

Законопроект, прийняття якого відновить роботу міністерства фінансів, податкового управління, федеральної комісії зі зв'язків, управління у справах малого бізнесу, федерального суду та інших установ, був схвалений 240 голосами Палати представників США.

"Шатдаун" у США Сегодня

До 232 демократів приєдналося вісім представників республіканської партії. 188 членів Палати представників проголосували проти.

Тепер даний законопроект повинен бути схвалений Сенатом, де більшість становлять республіканці.

У той же час президент США Дональд Трамп назвав "марною тратою часу" переговори з лідерами Демократичної партії, які відмовилися виділяти кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою у відповідь на припинення "шатдауна".

"Я запитав, що станеться за 30 днів, якщо я швиденько відновлю роботу уряду, схвалюють вони в такому випадку фінансування безпеки на кордоні, включаючи побудову сталевого бар'єру вздовж кордону? Ненсі відповіла: ні. Я сказав: "До побачення, ніяких результатів", – розповів він у своєму Twitter.

При цьому місцеві ЗМІ стверджують, що адміністрація Трампа розглядає можливість скасування візиту глави Білого дому на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 січня 2019 р

У разі продовження "шатдауна" його відвідає глава Мінфіну Стівен Мнучін.

Нагадаємо, 9 січня Трамп виступив з екстреним зверненням до нації, в якому назвав сформовану в країні ситуацію "гуманітарною кризою".

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