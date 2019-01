''До побачення!'' Криза через ''шатдаун'' у США загострилася: що буде далі

Палата представників США схвалила законопроект про фінансування міністерства фінансів, податкового управління і низки інших установ на 2019 рік.

Це сталося у рамках стратегії демократів виходу із бюджетної кризи, пов'язаної з тимчасовим призупиненням фінансування роботи держустанов ( "шатдаун"), передає "Інтерфакс".

Законопроект, прийняття якого відновить роботу міністерства фінансів, податкового управління, федеральної комісії зі зв'язків, управління у справах малого бізнесу, федерального суду та інших установ, був схвалений 240 голосами Палати представників США.

До 232 демократів приєдналося вісім представників республіканської партії. 188 членів Палати представників проголосували проти.

Тепер даний законопроект повинен бути схвалений Сенатом, де більшість становлять республіканці.

У той же час президент США Дональд Трамп назвав "марною тратою часу" переговори з лідерами Демократичної партії, які відмовилися виділяти кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою у відповідь на припинення "шатдауна".

"Я запитав, що станеться за 30 днів, якщо я швиденько відновлю роботу уряду, схвалюють вони в такому випадку фінансування безпеки на кордоні, включаючи побудову сталевого бар'єру вздовж кордону? Ненсі відповіла: ні. Я сказав: "До побачення, ніяких результатів", – розповів він у своєму Twitter.

При цьому місцеві ЗМІ стверджують, що адміністрація Трампа розглядає можливість скасування візиту глави Білого дому на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!