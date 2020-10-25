До Мінська в останній день ультиматуму Тихановської стягнули спецтехніку. Фото

До столиці Білорусі Мінська в неділю, 25 жовтня, – останній день "Народного ультиматуму", оголошеного опозицією на чолі зі Світланою Тихановською, почали стягувати спецтехніку.

Відповідні фото з'явилися в Telegram-каналі Onliner. На знімках видно колону військової техніки, а також огорожі, які встановлюють люди в формі, на Жовтневій площі.

Нагадаємо, на сайті народного ультиматуму висунуто вимоги, які повинні бути виконані владою Олександра Лукашенка до 25 жовтня, а саме:

Вимога Лукашенку заявити про свою відставку; Вимога зупинити насильство повністю; Вимога звільнити всіх політв'язнів.

За умовами ультиматуму, якщо ці вимоги не будуть виконані вчасно, вся країна мирно вийде на вулиці. А 26 жовтня почнеться страйк підприємств, блокування доріг, ігнорування державних магазинів.

Як повідомив Telegram-канал Hexta, 25 жовтня в центрі міст країни пройде марш центральними вулицями.

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