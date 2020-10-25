До Мінська в останній день ультиматуму Тихановської стягнули спецтехніку. Фото

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Світ
4,9 т.

  • На Жовтневій площі у Мінську встановили огорожі

  • 25 жовтня в центрі міст країни пройде марш центральними вулицями

  • Якщо не будуть виконані вимоги ультиматуму, 26 жовтня почнеться страйк підприємств, блокування доріг, ігнорування державних магазинів

В останній день народного ультиматуму до Мінська стягують спецтехніку

До столиці Білорусі Мінська в неділю, 25 жовтня, – останній день "Народного ультиматуму", оголошеного опозицією на чолі зі Світланою Тихановською, почали стягувати спецтехніку.

Відповідні фото з'явилися в Telegram-каналі Onliner. На знімках видно колону військової техніки, а також огорожі, які встановлюють люди в формі, на Жовтневій площі.

До Мінська почали стягувати спецтехніку
На площі встановили огорожі

Нагадаємо, на сайті народного ультиматуму висунуто вимоги, які повинні бути виконані владою Олександра Лукашенка до 25 жовтня, а саме:

  1. Вимога Лукашенку заявити про свою відставку;

  2. Вимога зупинити насильство повністю;

  3. Вимога звільнити всіх політв'язнів.

За умовами ультиматуму, якщо ці вимоги не будуть виконані вчасно, вся країна мирно вийде на вулиці. А 26 жовтня почнеться страйк підприємств, блокування доріг, ігнорування державних магазинів.

Як повідомив Telegram-канал Hexta, 25 жовтня в центрі міст країни пройде марш центральними вулицями.

25 жовтня минає термін "Народного ультиматуму"
Мінськ готується вийти на марш 25 жовтня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Світлана Тихановська заявила, що вірить в успіх "Народного ультиматуму". На її думку, дедлайн, виставлений Лукашенку, в будь-якому разі не послаблює позицію білоруського народу і його волю;

  • раніше Тихановська звернулася до самопроголошеного президента країни Лукашенка і дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги. Якщо до 25 жовтня він не покине президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, у Білорусі почнеться загальнонаціональний страйк.

БілорусьМінськПротести у БілорусіОлександр ЛукашенкоСвітлана Тихановська