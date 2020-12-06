До Мінська стягнули спецтехніку і силовиків: по всій Білорусі проходять Марші волі
У неділю, 6 грудня, в містах Білорусі проходять Марші волі проти нелегітимної влади.
Як повідомляє Onliner.by, з самого ранку до Мінська стягнули автозаки, броньовики, водомети та іншу спецтехніку (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Велика колона бронемашин проїхала з боку Уруччя по проспекту Незалежності. Також спецтехніку в супроводі "Стріли" бачили на Партизанському проспекті міста.
На Жовтневій площі Мінська традиційно виставили огорожу.
Організатори маршу заявили, що "лукашисти" продовжують заперечувати реальність, вважаючи, що можуть протриматися "на одній тільки грубій силі і грубій брехні".
"І, оскільки місць у в'язницях вже не вистачає, хочуть встановити концтабірні порядки по всій країні. Хапаючись за "план Даллеса", "танки НАТО" і будь-які марення, щоб хоч якось обґрунтувати геноцид і свої істеричні злочини", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 листопада У Мінську та інших містах Білорусі пройшов загальнонаціональний "Марш сусідів". Так білоруси охрестили свій 113-й день протестів проти чинної влади. Силовики застосовувати проти учасників мирних акцій сльозогінний газ і затримали до 200 осіб.
Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в НАТО створюють військове угрупування для захоплення білоруських земель.
Серед білоруських силовиків ОМОНу, які беруть участь в розгонах протестів у Мінську, помітили колишніх бійців українського спецпідрозділу "Беркут".