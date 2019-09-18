"Дивіться, Білорусь приєдналася!" Зеленському вказали на тривожний нюанс з Росією

Можливе створення союзу між Росією і Білоруссю може мати серйозні наслідки для України.

Про це заявив білоруський політик-ліберал і економіст Ярослав Романчук, передає "Апостроф". "У разі поразки уряду Володимира Зеленського, особливо в економіці, у прихильників реінтеграції на пострадянському просторі з'явиться аргумент. Мовляв, дивіться, Білорусь приєдналася до Росії, і люди добре живуть. Будуть звучати пропагандистські кліше – хороші дороги, порядок, стабільність, мир. Вони будуть додатковими аргументами, щоб переконати Україну йти не європейським шляхом, а в напрямку Росії", – заявив він.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін "Дело"

При цьому Романчук підкреслив, що, з іншого боку, для Білорусі теж дуже важливий успіх нової української влади.

На його думку, чим глибше Україна буде інтегруватися в Європу і реалізувати реформи, тим більшою буде перевага вільного ринку і тим складніше буде Росії поглинати Білорусь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ повідомили, що вже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Перші кроки будуть зроблені до 2021 року.

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