"Дивіться, Білорусь приєдналася!" Зеленському вказали на тривожний нюанс з Росією

Можливе створення союзу між Росією і Білоруссю може мати серйозні наслідки для України.
Про це заявив білоруський політик-ліберал і економіст Ярослав Романчук, передає "Апостроф". "У разі поразки уряду Володимира Зеленського, особливо в економіці, у прихильників реінтеграції на пострадянському просторі з'явиться аргумент. Мовляв, дивіться, Білорусь приєдналася до Росії, і люди добре живуть. Будуть звучати пропагандистські кліше – хороші дороги, порядок, стабільність, мир. Вони будуть додатковими аргументами, щоб переконати Україну йти не європейським шляхом, а в напрямку Росії", – заявив він.
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
"Дело"
При цьому Романчук підкреслив, що, з іншого боку, для Білорусі теж дуже важливий успіх нової української влади.
На його думку, чим глибше Україна буде інтегруватися в Європу і реалізувати реформи, тим більшою буде перевага вільного ринку і тим складніше буде Росії поглинати Білорусь.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ повідомили, що вже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Перші кроки будуть зроблені до 2021 року.
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