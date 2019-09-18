Головна Новини
18 вересня • оновлено в 10:49
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Дивіться, Білорусь приєдналася!" Зеленському вказали на тривожний нюанс з Росією

1.2т Читати матеріал російською

Можливе створення союзу між Росією і Білоруссю може мати серйозні наслідки для України.

Про це заявив білоруський політик-ліберал і економіст Ярослав Романчук, передає "Апостроф". "У разі поразки уряду Володимира Зеленського, особливо в економіці, у прихильників реінтеграції на пострадянському просторі з'явиться аргумент. Мовляв, дивіться, Білорусь приєдналася до Росії, і люди добре живуть. Будуть звучати пропагандистські кліше – хороші дороги, порядок, стабільність, мир. Вони будуть додатковими аргументами, щоб переконати Україну йти не європейським шляхом, а в напрямку Росії", – заявив він.

Новини
Максимум три роки: ексрозвідник розкрив терміни щодо повернення Криму Зеленським

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

"Дело"

При цьому Романчук підкреслив, що, з іншого боку, для Білорусі теж дуже важливий успіх нової української влади.

На його думку, чим глибше Україна буде інтегруватися в Європу і реалізувати реформи, тим більшою буде перевага вільного ринку і тим складніше буде Росії поглинати Білорусь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ повідомили, що вже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Перші кроки будуть зроблені до 2021 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Союзна держава" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Союзна держава
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну да, зачем Украине хорошие дороги, порядок, стабильность и мир
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я считаю что Украине не нужно ни ес ни РФ а нужно самим,у ес можно позаимствовать хорошие законы это да а от России толку нам никакого там ничем не лучше люди живут
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
70rus xxx
70rus xxx
Чу,Беларусь присоединилась!))))))Со смеху лопну.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel