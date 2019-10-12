Дівчина витратила тисячі доларів на зовнішність Барбі: як вона виглядає

19-річна Стефані Мюлік зі Швеції зізналася, що витрачає близько 168 тисяч шведських крон (близько 420000 грн, 17 тис. доларів) на рік на пластичні операції, щоб стати схожою на ляльку Барбі.

Вперше вона спробувала збільшити губи в 13 років, і з тих пір регулярно користується послугами косметологів і пластичних хірургів, пише The Mirror.

Дівчина завжди соромилася свого носа, оскільки її хлопець одного разу сказав їй, що він "псує її красиву зовнішність". З тих пір Мюлік змінила не тільки ніс, але і губи, підборіддя, щоки, брови і зуби.

Щомісяця дівчина колола філери в губи. Вона носить накладні вії і перуки, а також кожен день робить вправи на м'язи живота, щоб у неї була талія, як у ляльки.

Стефані Мюлік instagram.com/blondiesteffi

Стефані Мюлік instagram.com/blondiesteffi

Стефані Мюлік instagram.com/blondiesteffi

Стефані Мюлік instagram.com/blondiesteffi

Стефані Мюлік instagram.com/blondiesteffi

Стефані Мюлік instagram.com/blondiesteffi

Мюлік планує зробити в майбутньому більше пластичних операцій, включаючи збільшення грудей, сідниць і губ, видалення ребер, підтяжку обличчя і ліпосакцію.

За словами дівчини, процедури надають їй впевненість в собі. Натхнення вона черпає у ляльок Bratz і Барбі, а також моделей Playboy.

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