Дипломати і євродепутат влаштували секс-вечірку в Брюсселі: після скандалу почалися гучні відставки

Угорський політик і депутат Європарламенту Йожеф Шайер подав у відставку після того, як його зловили на секс-вечірці в Брюсселі, яка порушила карантинні обмеження.

Про це повідомило The Brussels Times. Приватна вечірка проходила в квартирі на Rue des Pierres, в центрі Брюсселя в п'ятницю, 27 грудня.

У ній брало участь близько 25 осіб, переважно чоловіки.

Коли на заход прийшли поліцейські, євродепутат спробував втекти по водостічній трубі, але був затриманий. Також серед затриманих виявилися кілька дипломатів.

Всі учасники вечірки заплатили штраф в розмірі 250 євро за порушення карантинних обмежень.

Також в поліції повідомили, що в приміщенні виявили наркотики.

У вівторок, 1 грудня, Шайер виступив із заявою, в якій визнав, що був присутній на "приватній вечірці".

"Мені дуже шкода, що я порушив правила зборів. Це було безвідповідально з мого боку, і я візьму на себе відповідні санкції", - заявив депутат.

Водночас він наголосив, що знайдені таблетки екстазі до нього не мають жодного стосунку.

Шайер – активний член партії "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. В останні роки ця політична сила позиціонувала себе як партія проти рівноправності ЛГБТ-спільноти в Угорщині.

Через повторний карантин в Бельгії до 13 грудня обмежені збори громадян – до чотирьох осіб на відкритому просторі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бельгії вирішили ввести повторний загальний карантин через зростання числа хворих на COVID-19. Жорсткі обмеження триватимуть щонайменше до 13 грудня.