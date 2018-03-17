Дешевше, ніж в Україні: в Молдові різко знизили ціни на газ

У Молдові для населення на 20% знизили ціни на природний газ.

Як передає "Укрінформ", Національне агентство з регулювання в енергетиці прийняло таке рішення в зв'язку зі зниженням середньорічної ціни на придбане паливо, а також зміцненням молдавської національної валюти (лей).

Ціна на газ знижено з 1 січня 2018 року, і найближчим часом буде знайдено механізм повернення грошей споживачам, які вже розплатилися за використаний газ за старими цінами.

Так, середня ціна на газ для побутових споживачів буде коливатися від 235 доларів (6,2 тис. грн) до 280 доларів (7,4 тис. грн) за тисячу кубічних метрів, в залежності від обсягів споживання.

Відзначимо, що в Україні зараз ціна на газ для населення становить 6,958 гривень за тисячу кубів.

Як писав "Обозреватель", раніше Україна і МВФ почали переговори про нові ціни на газ.