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ПолітикаЕкономіка

Дешевше, ніж в Україні: в Молдові різко знизили ціни на газ

13.5тЧитати новину російською

У Молдові для населення на 20% знизили ціни на природний газ.

Як передає "Укрінформ", Національне агентство з регулювання в енергетиці прийняло таке рішення в зв'язку зі зниженням середньорічної ціни на придбане паливо, а також зміцненням молдавської національної валюти (лей).

Ціна на газ знижено з 1 січня 2018 року, і найближчим часом буде знайдено механізм повернення грошей споживачам, які вже розплатилися за використаний газ за старими цінами.

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Так, середня ціна на газ для побутових споживачів буде коливатися від 235 доларів (6,2 тис. грн) до 280 доларів (7,4 тис. грн) за тисячу кубічних метрів, в залежності від обсягів споживання.

Відзначимо, що в Україні зараз ціна на газ для населення становить 6,958 гривень за тисячу кубів.

Як писав "Обозреватель", раніше Україна і МВФ почали переговори про нові ціни на газ.

Місце
Молдова
Об'єкт
газ
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