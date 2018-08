Десантний корабель США увійшов у Чорне море: названо причину

Американський швидкохідний десантний корабель Carson City увійшов до акваторії Чорного моря.

За даними прес-служби флоту ВМС США, він пройшов протоку Босфор ще 15 серпня, щоб виконати операцію з перевезення військовослужбовців і техніки, які було задіяно в навчаннях BALTOPS-2018.

"Екіпаж Carson City та я особисто раді провести цей корабель через турецькі протоки прямо до Чорного моря. Командування військово-морських перевезень, особливо експедиційні швидкохідні кораблі та їхні шановні екіпажі, може багато зробити для ЗС США і партнерів. Ми розраховуємо, що дії Carson City внесуть вклад до будь-якої необхідної місії", - заявив капітан Джонатан Кеффер.

За даними турецького Yörük Işık, корабель є сьомим і новітнім із серії даного типу. Він був прийнятий на озброєння ВМС США у червні 2016 року.

Cmdr. Steve Weydert, commander of the military detachment aboard the Spearhead-class expeditionary fast transport ship #USNSCarsonCity , hoists various flags as the ship departs #Rhodes , #Greece , Aug. 14, 2018 #USNavy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Kyle Steckler pic.twitter.com/cxifZBGnWp