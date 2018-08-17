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ПолітикаЕкономіка

Десантний корабель США увійшов у Чорне море: названо причину

1.1тЧитати новину російською

Американський швидкохідний десантний корабель Carson City увійшов до акваторії Чорного моря.

За даними прес-служби флоту ВМС США, він пройшов протоку Босфор ще 15 серпня, щоб виконати операцію з перевезення військовослужбовців і техніки, які було задіяно в навчаннях BALTOPS-2018.

"Екіпаж Carson City та я особисто раді провести цей корабель через турецькі протоки прямо до Чорного моря. Командування військово-морських перевезень, особливо експедиційні швидкохідні кораблі та їхні шановні екіпажі, може багато зробити для ЗС США і партнерів. Ми розраховуємо, що дії Carson City внесуть вклад до будь-якої необхідної місії", - заявив капітан Джонатан Кеффер.

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За даними турецького Yörük Işık, корабель є сьомим і новітнім із серії даного типу. Він був прийнятий на озброєння ВМС США у червні 2016 року.

Carson City може прийняти на борт батальйон морської піхоти й оснащений вертолітним майданчиком. Його довжина - 103 метри, ширина 28,5, осідання 3,8 метра, розвиває швидкість до 80 км за годину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 серпня Україна отримала від США найпотужніші станції контрбатарейної оборони

Місце
США
Об'єкт
Чорне море
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