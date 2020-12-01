Вбивство керівника ядерної програми Фахрізаде, вчинене в п'ятницю, обростає новими подробицями і чутками, але в будь-якому випадку, вони цікаво з точки зору головного завдання цього акту. Адже за великим рахунком, мова йде про публічне вбивство і в такому випадку це не просто і не тільки вбивство відомого діяча.

Згідно інфомарції видання Єрусалим Пост і коментарів наших колег з самого Ізраїлю, одна з двох основних версій має сильний крен в "голлівудщини" і показує стилізовану версію центральної сцени художнього фільму "Шакал" з Брюсом Віллісом у головній ролі. Згідно цього варіанту, на місці злочину взагалі не було людей, а вогнева атака на конвой Фахрізаде, нібито здійснювалася з припаркованого автомобіля Ніссан, на якому була змонтована стрілецька установка з дистанційним управлінням.

Ця установка і розстріляла автомобіль Фахрізаде, смертельно поранивши його самого і убивши на місці його охоронця. Після того, як цілі були вражені, вона нібито вибухнула з величезною силою і таким чином, самоліквідувалася. Воно звичайно, виглядає дуже видовищно і картинно, тільки ось є сумніви, що під цей захід вдалося підписати і Брюса Вілліса. Навіть при тому, що зараз він знімається в різних рекламних роликах, як видно – не від хорошого життя.

Є й інша версія, менш фантастична, в плані кіношних ефектів, але набагато масштабніша за характером виконання. Згідно з цією версією, вся бригада, зайнята в операції, повинна була складатися не менше ніж з 50 осіб, з використанням від 2 до 4 автомобілів, 4 мотоциклів і обов'язково – дрона розвідника або супутника, який сканував місце дії. Штурмова група включала в себе 12 осіб, в тому числі – двох снайперів.

За цією версією, група заглушила зв'язок в місці проведення атаки і відключила електрику. Коли конвой з трьох машин наблизився, група підтримки відвернула автомобілі супроводу, а цільовий автомобіль вийшов до розрахункового місця. Де був припаркований автомобіль, начинений вибухівкою. За допомогою вибуху вдалося зупинити автомобіль Фахрізаде, після чого снайпера розстріляли його і охоронця.

Щтурмовая група вийшла до місця подій і переконалася в смерті вченого, після чого всі активні учасники нападу зникли в невідомому напрямку. Ця версія говорить те, що в ній немає ніяких фантастичних елементів, які в серйозній операції можуть дати збій. Крім того, подібна операція повинна мати варіант "Б", а можливо і "С", але якщо на місці не було людей, то таких варіантів не проглядається.

Тут є ще один момент. Буквально 14 листопада, в Тегерані, був знищений №2 Аль-Каїди. Зроблено це було в самому лігві знаменитої КВІР і ніхто нічого не зміг зробити. Буквально через два тижні – ще один напад і вдала ліквідація цілі. Причому, у випадку з Аль-Каїдою, ніхто не розповідав про те, що його наздогнали роботи-вбивці або черепашки-ніндзя. І швидше за все, там все ж вдало працює якась потужна група спеціалістів високого рівня.

Хто це – важко сказати. Іран встиг плюнути в суп настільки багатьом, що там вже черга стоїть за сатисфакцією. Але в будь-якому випадку, це натяк диваків з рушниками на голові про те, що прямо в Тегерані можуть взяти за бороду навіть їх. І можливо, це була не остання операція такого плану. Тим самим зараз зливається в унітаз авторитет іранської контррозвідки і дехто вже спить з пістолетом під подушкою, причому – не знімаючи памперсів і бронежилета.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.