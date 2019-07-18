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"Дати ляпаса!" Скабєєву розлютив "діагноз" росіянам від екснардепа

8.9т Читати матеріал російською

Український екснардеп Олександр Ковтуненко розлютив топпропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву словами про те, що росіяни є глибоко хворою нацією-агресором.

Суперечка між ними трапилася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" під час обговорення нового закону про мову, який в Україні набув чинності з 16 липня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Бурхливе обурення рупорів путінського режиму цією подією викликало подив у Ковтуненка. Він запропонував їм уявити ситуацію, в якій українці поводилися б так само агресивно стосовно росіян.

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

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"Уявіть собі – ми станемо такими ж хворими, як ви в Росії зараз. І будемо використовувати термінологію, що ми будемо на танках захищати населення, яке співає українською, в Росії. Ви зрозумійте, наскільки ви хворі! У цьому проблема, бо ви не бачите, де ви хворі", – сказав він.

Ця фраза глибоко зачепила Скабєєву, і вона огризнулася на неї погрозами, вимагаючи, щоб опонент замовк.

"Слухайте, вам би ляпаса дати! Прийшов сюди до нас у російську студію і розповідає нам, що ми хворі люди!" – вибухнула обуреннями пропагандистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Закон про мови російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Україна
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Неонета Константин
Неонета Константин
Это не рупоры путинского режима, а клизмы, закачивающие дерьмо в головы зрителей
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Неонета Константин, Украинских.
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