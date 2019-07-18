"Дати ляпаса!" Скабєєву розлютив "діагноз" росіянам від екснардепа

Український екснардеп Олександр Ковтуненко розлютив топпропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву словами про те, що росіяни є глибоко хворою нацією-агресором.

Суперечка між ними трапилася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" під час обговорення нового закону про мову, який в Україні набув чинності з 16 липня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Бурхливе обурення рупорів путінського режиму цією подією викликало подив у Ковтуненка. Він запропонував їм уявити ситуацію, в якій українці поводилися б так само агресивно стосовно росіян.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Уявіть собі – ми станемо такими ж хворими, як ви в Росії зараз. І будемо використовувати термінологію, що ми будемо на танках захищати населення, яке співає українською, в Росії. Ви зрозумійте, наскільки ви хворі! У цьому проблема, бо ви не бачите, де ви хворі", – сказав він.

Ця фраза глибоко зачепила Скабєєву, і вона огризнулася на неї погрозами, вимагаючи, щоб опонент замовк.

"Слухайте, вам би ляпаса дати! Прийшов сюди до нас у російську студію і розповідає нам, що ми хворі люди!" – вибухнула обуреннями пропагандистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Скабєєва назвала історичний закон "плювком в обличчя" більшості українців, які нібито не підтримують розвиток державної мови.

Також вона відзначилася заявою про те, що українців нібито нудить від рідної мови.

У свою чергу топпропагандист Володимир Соловйов звинуватив Україну у підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.

Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.

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