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12 листопада • оновлено в 08:15
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"Даєш Сибірську народну республіку!" У Німеччині почали бити на сполох через Росію

5.6т
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Міжнародна правозахисна організація "Товариство захисту пригноблених народів" забила тривогу через ліквідацію в Росії "Центру сприяння корінних нечисленних народів Півночі".

З відповідною заявою в Геттінгені виступив директор організації Ульріх Деліус, передає "DW". За його словами, кліматичні зміни спричинили активне використання ресурсного потенціалу Сибіру, що ставить під загрозу існування 41 корінного народу в цьому регіоні.

Володимир Путін і Сергій Шойгу в Сибіру

Володимир Путін і Сергій Шойгу в Сибіру

"Курськ ТВ"

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"Корінні народи Росії потерпають від наслідків змін клімату і практично не мають права голосу. Тепер же влада свідомо закриває організації, які підтримують їх, і це загрожує їхньому виживанню. Захисників корінних народів позбавляють права голосу, щоб полегшити хижацьку експлуатацію їхніх ресурсів", – підкреслив він.

У мережі з іронією сприйняли такі заяви. Блогер Vitauskas зазначив у своєму Telegram, що Росія сама відкрила ящик Пандори, відібравши в України Крим.

"У Німеччині заявили про реальний утиск 41 корінного народу Сибіру і експлуатації їхніх ресурсів. Даєш Сибірську народну республіку!" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували сильне фото, на якому зображена мешканка Сибіру, яка сидить біля уламків будинку і останніх речей, які залишилися у неї після пожежі.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Росія
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Mega Death
Mega Death
Пусть лучше у себя следят за всякими арабами турками и xoxлами, которые им дёпы моют.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ой, забили они тревогу. Коренные народы их волнуют, ага. Ну что сказать. Ну поволнуйтесь. Выпейте вылерьянки. Смотрю, немецкая мечта наложить лапу на богатства Сибири никуда не пропала и через 80 лет. Народную республику они требуют? Заткнули бы свои фaшиcтcкие пасти! Если бы не советский солдат, 80 лет назад они бы уничтожили эти малые сибирские народы, стёрли бы их с лица земли за "генетическую неполноценность". Самим своим существованием современные немцы обязаны доброте Сталина и советского солдата, могли просто уничтожить этот народ и никто в мире слова бы не сказал после тех зверств, что творили немцы на советской земле. Мразь нaциcтcкая.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Кристина Стефанова, ха-ха-ха, ТВАРЬ ТУПАЯ, сРалин в те времена СВОЙ народ уничтожал. Передовыми темпами. Или о ГУЛАГе на паРаше табу?
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