Міжнародна правозахисна організація "Товариство захисту пригноблених народів" забила тривогу через ліквідацію в Росії "Центру сприяння корінних нечисленних народів Півночі".

З відповідною заявою в Геттінгені виступив директор організації Ульріх Деліус, передає "DW". За його словами, кліматичні зміни спричинили активне використання ресурсного потенціалу Сибіру, що ставить під загрозу існування 41 корінного народу в цьому регіоні.

Володимир Путін і Сергій Шойгу в Сибіру "Курськ ТВ"

"Корінні народи Росії потерпають від наслідків змін клімату і практично не мають права голосу. Тепер же влада свідомо закриває організації, які підтримують їх, і це загрожує їхньому виживанню. Захисників корінних народів позбавляють права голосу, щоб полегшити хижацьку експлуатацію їхніх ресурсів", – підкреслив він.

У мережі з іронією сприйняли такі заяви. Блогер Vitauskas зазначив у своєму Telegram, що Росія сама відкрила ящик Пандори, відібравши в України Крим.

"У Німеччині заявили про реальний утиск 41 корінного народу Сибіру і експлуатації їхніх ресурсів. Даєш Сибірську народну республіку!" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували сильне фото, на якому зображена мешканка Сибіру, яка сидить біля уламків будинку і останніх речей, які залишилися у неї після пожежі.

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